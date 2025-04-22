Geri Bildirim Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Geribildirim Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

"Geri bildirim mi, geribildirim mi?" Eminiz bu soruya siz de en az bir kez takılmışsınızdır. Özellikle birine yorum yaparken ya da rapor hazırlarken doğru yazımı hatırlamak bazen zor olabiliyor. Bir yandan kelimenin anlamını ve önemini bilsek de, nasıl yazılacağını Google'a sormadan geçemiyoruz. Geri bildirim nasıl yazılır ve TDK'ye göre geribildirim ayrı mı bitişik mi yazılır soruları kafa karıştırıcı olabiliyor.

Geri Bildirim Ne Demektir?

Geri bildirim; bir kişi ya da kurumun yaptığı bir iş, davranış ya da performans hakkında, olumlu ya da geliştirmeye açık yönleri belirtmek amacıyla yapılan değerlendirme ve yorumdur. Eğitimden iş dünyasına kadar pek çok alanda, gelişim ve iletişim için oldukça önemlidir.

TDK'ye Göre Geribildirim Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) yazım kılavuzuna göre bu kelimenin doğru yazımı "geri bildirim" şeklindedir. Yani ayrı yazılır.

Doğru: geri bildirim

Yanlış: geribildirim, geribildirimi, geribildirimde

TDK, bu tür birleşik olmayan sözcük gruplarının ayrı yazılması gerektiğini belirtir. "Geri" ve "bildirim" sözcükleri, anlamlı iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluştuğu için ayrı yazılmalıdır.

Örnek Geri Bildirim Cümleleri

"Sunumun genel yapısı çok başarılıydı, özellikle giriş bölümünde konuyu çok net ifade ettin."

"Ekip çalışmasında katkıların değerliydi, ancak zaman yönetimi konusunda biraz daha dikkatli olmanı öneririm."

"Projeyi zamanında teslim ettiğin için teşekkür ederim. Görsel sunumu biraz daha geliştirirsek daha etkileyici olabilir."

"Geri bildirim" kelimesi, Türkçede doğru şekilde ayrı yazılmalıdır. TDK'ye göre bitişik yazımı yanlış kabul edilir. Bununla birlikte, yazımın doğruluğu kadar, geri bildirimin içeriği ve sunumu da önem taşır. Etkili ve yapıcı bir geri bildirim hem kişisel hem de profesyonel gelişimi destekler.