Geri Dönüşüm Ve Enerji Tasarrufu İle İlgili Şiir Örnekleri - Geri Dönüşüm Ve Enerji Tasarrufu Konulu Şiirler

Doğayı korumanın önemini hatırlattığı için geri dönüşüm ve enerji tasarrufu ile ilgili şiir örnekleri muhakkak okunmalıdır. Gelecekte daha iyi bir dünyada yaşamak için bugün doğal kaynakların tükenmesini önlemek şarttır. İnsanları bu konuda bilinçlendirmek isteyen şairler ise geri dönüşüm hakkında pek çok şiir kaleme almıştır. Çevreye karşı duyarlı olmaya çağıran geri dönüşüm ve enerji tasarrufu konulu şiirler mutlaka okunmalı ve okutulmalıdır.

Geri Dönüşüm ve Enerji Tasarrufu ile İlgili Şiir Örnekleri Neler?

Doğal kaynakları korumanın yanı sıra ülke ekonomisine de destek olan geri dönüşüm, bu bakımdan hayati öneme sahiptir. Cam, metal, plastik, kağıt veya karton gibi malzemelerin birçoğunu geri dönüştürmek mümkündür. Bu tip materyallerin çöpe atılmaması, bunun yerine geri dönüşüm kutularına bırakılması çok daha güzel bir harekettir. Böylece hem sokak hayvanları korunabilir hem de ülke ekonomisine destek olunabilir. Çevreci olmak, doğaya ve hayvanlara karşı saygılı olmaktan geçer. İnsanoğlu, doğayla uyumlu olduğu sürece sağlıklı bir yaşam sürebilir. Bundan dolayı en önemli görevimiz, doğal varlıkları korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu bilinci kazandırmak için yazılan geri dönüşüm şiirlerinden bazıları ise şunlardır:

Geri Dönüşüm

"Camla plastiği çöp sanmayın sakın,

Kağıtla, metali ayırıp bakın,

Doğayı seven duyarlı kalplere

Geri Kazanım tacını takın.

Atığı ayırıp toplarsak eğer,

Geri dönüşümde kazanır değer,

Çevremiz yemyeşil havamız temiz

Doğama, bütçeme kazançmış meğer.

Kirlilikte imdat sesler doğamız,

Temiz olsun yolum, bahçem, ovamız,

Yaşanan ortama birazcık dikkat

Hep birlikte mutlu olsun yuvamız."

-Kadir Kaya

Geri Dönüşüm

"Geri dönüşüm önemli hayatta,

Eğer geri kazanmak istiyorsan,

Renkli hayatın olmasını istiyorsan,

İyi bir çevreci olmak zorundasın.

Dönüşüm ile dünyayı korumalı,

Önemini bilmeli, çevreni kurtarmalısın.

Neden diye sorarsın tabi,

Ülkeni ve dünyayı düşün.

Şartla kendini bu uğurda,

Ürkek olma kalırsın arkada,

Mutlaka dönüşümü sağlamalısın unutma"

-Mehmet Asım Dağ

Geri Dönüşüm

"Güzel bir hayat olsun

En güzel ülke bizim olsun

Renkli bir dünya için

İnsanlar çöplerini yere atmasın

Doğayı kirletme

Önce geri dönüşüm ne düşün

Ne güzel olur her yer

Ülkemizde olur temiz

Şehirler mis gibi koksun

Üzülmesin doğa ana

Masmavi dünya olsun."

-Esra Kendirci