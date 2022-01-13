Gerilimi Ne Ölçer? Gerilim Ne İle Ölçülür?

Gerilim, elektrik devrelerinde güç kaynağından gelen akımı yani yüklü elektronları iletken bir döngü boyunca ileten basınca denir. Bir diğer deyişle gerilim, elektrik devrelerinde iki nokta arasındaki potansiyel fark olarak da tanımlanabilir. Gerilimin birimi volt'tur (V). Volt birimi ise adını İtalyan Fizikçi Alessandro Volta'dan almaktadır. Elektrik alanında daha eski zamanlarda gerilim, elektromotor kuvvet (emf) olarak anılırdı. Bu yüzden, ohm kanunu gibi birtakım denklemlerde hâlâ E simgesi ile gösterildiği durumlar vardır.

Gerilimin birimi volt olduğundan, gerilimi ölçen aletlere de voltmetre adı verilmektedir. Voltmetreler, gerilimi ölçülmek istenen elektrik devrelerine, potansiyel farkı ölçülmek istenen iki nokta arasına paralel bağlanmak suretiyle eklenir. Bu aletler, devre çizimlerinde yuvarlak içinde bulunan bir V harfi şeklinde gösterilir.

Voltmetre çalışma prensibi nedir?

Voltmetreler, temel olarak manyetik alanın elektrik akımı ile etkileşimine dayanır. Voltmetrenin içinde bir bobin bulunur ve bu bobin, bir manyetik alan içinde yer alır. Bobinin üzerinden elektrik akımı geçmesi durumunda, akım bir göstergeyi hareket ettirir ve ölçek üzerinde bulunan bir noktaya getirir. Göstergenin ölçek üzerinde gösterdiği değer, voltmetrenin bağlandığı elektrik akımının gerilimini yani iki nokta arasındaki potansiyel farkı gösterir.

Voltmetre çeşitleri nelerdir?

Göstergelerinin türüne göre voltmetreler, analog ve dijital voltmetre olarak ikiye ayrılır.

Analog voltmetreler

Analog voltmetreler, göstergeleri analog bir kadran şeklinde olan voltmetrelerdir. Kendi içinde türleri vardır: Hareketli bobinli voltmetre, hareketli manyetizmalı voltmetre, elektrodinamik voltmetre, VTVM ve FET-VM.

Dijital voltmetreler

Dijital voltmetreler, genellikle LED ekranlı göstergelere sahiptir. Dijital voltmetreler, daha hassas bir ölçüm kabiliyetine sahiptir.

Gösterge türlerinin dışında, ölçtükleri gerilimin türüne göre de iki farklı voltmetre çeşidi vardır: DC voltmetreler, AC voltmetreler.

DC voltmetreler: Doğru akımın gerilimini ölçer.

Doğru akımın gerilimini ölçer. AC voltmetreler: Alternatif akımın gerilimini ölçer.

Tüm bunların haricinde, konum bakımından da voltmetreler ikiye ayrılır: