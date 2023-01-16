Geriye Ket Vurma Örnekleri - Psikoloji Terimi Olarak Geriye Ket Vurma Nedir, Olumsuz Aktarma İle Farkı Ne?

Gündelik hayatta farkında olmadan gerçekleşen durumlar, psikolojide belirli kavramlara karşılık gelir. Özellikle öğrenme psikolojisinde çok sık duyulan ket vurma kavramı iki ayrı başlık altında değerlendirilir. Geriye ket vurma ve ileriye ket vurma konusu hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan kişiler, bununla ilgili araştırma yapacaktır. Geriye ket vurma hafıza ve bellek altında Bilişsel Psikolojinin incelediği bir başlıktır. Psikoloji terimi olarak geriye ket vurma nedir ve olumsuz aktarma ile farkı ne gibi sorular çok sık karşılaşılan sorular arasındadır. Geriye ket vurma örnekleri etrafında bu kavrama ilişkin önemli bilgiler sizlerle.

Geriye Ket Vurma Ne Demek?

Geriye ket vurma ne demek sorusu son zamanlarda araştırılan psikoloji ile ilişkili kavramlardan birisidir. Yeni öğrenmenin önceki öğrenmeyi karıştırması ve zorlaştırmasına geriye ket vurma denilmiştir. Geriye ket vurmayı azaltmak isteyen kişiler iki farklı yönteme başvuracaktır. Bunlardan ilki, iki öğrenme zamanı arasına makul bir süre koymak, ikincisi ise önceki bilgi iyice öğrenildikten sonra yeni bilgiyi öğrenmeye geçmektir.

Geriye Ket Vurma Örnekleri

Geriye ket vurma kavramını araştıran kişiler konuyu anlamak amacıyla örneklere de başvuracaktır. Bu durumda geriye ket vurma örnekleri şu şekildedir;

Kişinin öğrenmiş olduğu bazı İngilizce kelimelerin karşılığına yönelik bilgileri, yeni öğreniyor olduğu bazı Fransızca kelimelerin karşılığıyla karıştırması ve eski öğrendiği kelimeyi unutması

Bir tiyatrocunun son oynadığı oyundaki rolünü hatırlaması ancak bir önceki oyunundaki replikleri karıştırması.

Yeni bir şarkıyı öğrendikten sonra kişinin önceden öğrendiği şarkının sözlerini unutması.

Geriye Ket Vurma ile Olumsuz Aktarma Arasındaki Fark

Geriye ket vurma ile olumsuz aktarma arasındaki farkı bilmeyen kişiler bununla ilgili de araştırmada bulunacaktır. Olumsuz aktarma kavramı, öğrenilen bilgi ve davranışın diğer durumlardaki bilgi ve davranışı olumsuz etkilemesidir. Olumsuz aktarmada yeni öğrenmenin eski öğrenmeden olumsuz etkilenmesi ve öğrenmenin gerçekleşmemesi durumudur. İleriye ket vurmada ise farklı bir durum söz konusudur. Burada unutma söz konusudur ve geçmişe yönelik unutkanlık veya karıştırılma durumu vardır. Ket vurma ve aktarım arasındaki fark ise aktarım öğrenme öncesi ve öğrenme sırasında gerçekleşirken, ket vurma öğrenme sonrası durumunda, öğrenme bittikten sonra gerçekleşir.