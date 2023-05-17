Gesi Bağları Nerede? Gesi Bağları Nereye Bağlı, Hangi İlin Sınırlarında?

Gesi Bağları nerede sorusu coğrafi bilginin yanı sıra genel kültür açısından da araştırılması gereken bir konudur. Bu bölgenin nereye bağlı olduğu da konunun merak edilenleri arasındadır. Gesi Bağları nereye bağlı incelemesinde bu coğrafyanın İç Anadolu Bölgesi'nde olduğunu göreceksiniz. Gesi Bağları türküsü de derin anlamlar ifade eden güzel bir eserdir. Gesi Bağları hangi ilde sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Gesi Bağları Nerede?

Gesi Bağları, gazete, dergi ve televizyon gibi medya araçlarında yaygın şekilde duyabileceğiniz bir yerdir. Bu da Gesi Bağları türküsü sayesinde olmuştur. Günümüze kadar çok sayıda ünlü sanatçı bu türküyü okumuştur.

Gesi Bağları, Sivas ile Kayseri arasında bir bölgede yer alır. söz konusu coğrafya, Kayseri'nin doğusuna doğru 18 km mesafededir. Gesi Bağları'nın en büyük özelliği kule tipinde bulunan güvercinlikleridir. Burası, arazi için son derece faydalı olan güvercin gübresinin birikmesi için yapılmış mimari yapıtlardır.

Gesi Bağları Nereye Bağlı?

Gesi Bağları, Kayseri il sınırında olan bir yerdir. Gesi, esasında bölgede bulunan bir kasabanın adıdır. Burada bulunan gelin, zalim kaynanasının zulmünden çok sıkılır ve aynı zamanda Kayseri'deki annesini de çok özler. Zaman içerisinde gelinin annesi hastalanır ve ölür. Gelin de bu duruma çok üzülür. Gesi Bağları türküsü de gelinin bu acısını dillendirmek için söylenmiştir. Söz konusu türküyü ilk olarak kanun sanatçısı olan Garbis Bakırcıyan seslendirmiştir. Sonrasında ise bu türlü Selda Bağcan ile özdeşleşmiştir.