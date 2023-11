Düzensiz fiiller, kökenlerini Orta İngilizce veya Eski İngilizce gibi eski dil dönemlerine dayandırır. Zaman içinde, bu fiillerin formları değişiklik göstermiş ancak bu değişiklikler düzenli bir kalıba oturmadığı için "düzensiz" olarak adlandırılmıştır. ''Get'' de bunlardan biridir. ''Get 2. Ve 3. Hali i̇le örnek cümleler - get fiilinin i̇kinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur?'' dil öğrenimi açısından önemli sorulardır.

Get 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler

2. Hali (Past Simple):

She got a new job last month. (Geçen ay yeni bir iş buldu.) I got your e-mail, last night. (Dün akşam, e-postanı aldım.) He got a promotion at work. (İş yerinde terfi etti.)

3. Hali (Past Participle):

I have already got/gotten the tickets for the concert. (Konser için biletleri zaten aldım.) They had just got/gotten back from their vacation. (Tatillerinden yeni dönmüşlerdi.) Has she ever got/gotten lost in the city? (Hiç şehirde kayboldu mu?)

Get Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

V2 (Past Simple): got

got V3 (Past Participle): gotten (veya Britanya İngilizcesi'nde got)

Okunuşları şu şekildedir: