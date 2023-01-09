Gevheri Kimdir? Gevheri Eserleri ve Şiirleri Neler, Kaçıncı Yüzyılda Yaşadı?

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Gevheri Kimdir?

Gevheri, 17. YY'ın ikinci yarısı ile 18. YY'ın ilk arası arasında yaşamış bir şairdir. Asıl adının Mustafa ya da Mehmet olduğuna dair rivayetler vardır. Nereli olduğu yönünde ise tarih kaynaklarında bir bilgi yoktur. İstanbullu, Kırımlı ya da devşirme olduğuna yönelik tahminler yapılmaktadır.

Gevheri, hem aruz hem de hece ölçüsü kullanarak şiirlerini kaleme almıştır. Aruz ölçüsünde hece ölçüsü kadar başarılı olamamıştır. Gevherinin ilgi alanı sadece şiirle kısıtlı değildir. Kendisi aynı zamanda müzikle de ilgilenmiştir. Şiirleri birçok sanatçı tarafından bestelenmiştir. Gevheri makamı da kendine has bir tarzdır.

Gevheri Eserleri

Gevheri tarafından yazılmış çok sayıda eser vardır. Bu eserler genellikle aşk temalıdır. Gevheri şiirlerine göz attığınızda kendisinin edebi özelliği ile ilgili de bilgi sahibi olabilirsiniz. Aşk başlıklı şiirinin ilk dörtlüğü aşağıdaki gibidir.

Kurtulamam üç nesnenin elinden

Biri firkat biri gurbet biri aşk

Üçü bilmez birbirinin hâlinden

Biri firkat biri gurbet biri aşk