Geviş Getiren Hayvanlar Hangileri? Geviş Getirmek Ne Demek, Ne İşe Yarar?

Geviş getirmek hayvanlara özgü bir durumdur. Hayvanlar arasında da bazıları geviş getirir. Geviş getirmek ne demek? Otçul hayvanların geviş getirmesinin metabolizmaya ve hayvan yaşayışına etkisi çok büyüktür. Bu durumun yaşanmaması da bir sorundur. Geviş getirmek nasıl olur? Geviş getirmek ne işe yarar? Hangi hayvanların geviş getirdiği de önemli bir konudur. Geviş getiren hayvanlar hangileri sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Geviş Getirmek Ne Demek?

Bazı hayvanların, aldıkları besinleri işkembeden geri çıkararak ağızlarına getirmesi ve tekrar ağız yolu ile mekanik sindirime tabi tutmasına geviş getirme denir. Geviş getiren hayvanlar, ilk başta ağzına aldıkları besinleri tam olarak çiğnemeden yutarlar. Sonrasında ise genellikle dinlenme esnasında bu besinleri işkembeden tekrar ağızlarına getirerek tam olarak çiğneyip yutarlar. Bu durum geviş getirmedir.

Geviş getiren hayvanların diş takımları eksiktir. Köpek dişleri ve üst kısımdaki kesici dişler bulunmaz. Alt çenede ise kürek şeklinde altışarlı dişler bulunur. Bu da mekanik sindirimin ağızda yeteri oranda olmamasını sağlar. Söz konusu eksiklikten kaynaklı olarak hayvanlar geviş getirirler.

Geviş Getiren Hayvanlar Hangileri?

Geviş getiren hayvanların sindirim sistemi diğer memelilerden farklıdır. Bu hayvanların sindirim sistemlerinde selülozu glikoza parçalayan enzimler vardır. Ayrıca midenin girişinde işkembe adı verilen üçlü bir mide mekanizması vardır.

Geviş getiren hayvanlar otla beslenen memelilerdir. Geviş getiren hayvanların üç familyası vardır. Bunlar sığır ve davarlar, cücegeyikliler ve topuktabanlılardır. Geviş getiren hayvanlar genel olarak aşağıdakilerdir.

Antiloplar

Geyikler

Sığır, koyun ve keçi türündeki hayvanlar

Manda

Zürafa

Lama ve dece

Bizon

Geviş getirme, güçlü bir sindirim sistemi mekanizması için gerekli olan bir sistemdir. Bazı hayvanların onlara yemek vermemenize rağmen ağzında bir şey çiğnediğini görmeniz geviş getirmeye örnektir.