Geyik Türleri ve İsimleri - Dünyada ve Türkiye’de Kaç Tane Geyik Türü Var?

Estetik boynuzları, çevik yapıları ve duru bakışlarıyla dikkat çeken geyikler, pek çok canlıdan ayırt edici özelliklere sahiptir. Zarif yürüyüşleriyle tanınan bu hayvanların zarafeti doğadaki en asil ve en etkileyici varlıklardan biri olmalarını sağlar. Zaman zaman kendilerine benzeyen diğer memelerle karıştırılsalar da kendilerine has özelliklere sahip olan bu hayvanlarla ilgili geyik türleri ve isimleri neler, dünyada ve Türkiye'de kaç tane geyik türü var sorulmaktadır.

Dünyadaki Geyik Türleri

Doğanın estetik ve çeviklik timsali olan nadide canlılar arasında yer alan geyik bilimsel adı ile Cervidae, özellikle Kuzey Yarımkürede yaygın olarak yaşayan çift toynaklı memeliler sınıfında yer alır. Göz alıcı boynuzları birkaç geyik türü hariç sadece erkek geyiklerde bulunur ve bu boynuzlar her yıl dökülerek yeniden uzar. Otçul yapıları, sürü hâlinde bir yaşam biçimine sahip olmaları ve gelişmiş koku alma duyuları onları hem avcılar hem de araştırmacılar için ilgi çekici kılar. Geyiklerin yumuşak bakışları ve zarif koşu stilleri ise onları doğada izlemek isteyen gözlemciler için ayrı bir görsel şölen hâline getirir. Buna rağmen karaca, ceylan ve antilop gibi türlerle sıkça karıştırılan bu memelilerin familyası birçok alt türüyle oldukça geniş bir yapıya sahiptir.

Dünya genelinde yaklaşık 50 geyik türü bulunmaktadır. Bu türler yaşadıkları kıtalara, iklim koşullarına ve fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Bazı temel geyik türleri ise şunlardır;

1. Ren Geyiği (Rangifer tarandus)

Soğuk iklimlere uyum sağlamış olan ren geyikleri hem erkek hem de dişilerinde boynuz bulunmasıyla dikkat çekerler. Renk geyikleri kutup bölgelerinde yaşarlar.

2. Ak Kuyruklu Geyik (Odocoileus virginianus)

Kuzey Amerika'nın en yaygın geyik türü Ak kuyruklu geyiklerdir. Bu canlılar adlarını, tehlike anında dikilen beyaz kuyruk kısımlarından alırlar.

3. Kızıl Geyik (Cervus elaphus)

Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya'da yaygındır bir geyik türüdür. Kızıl geyikler iri vücut yapıları ve güçlü boynuzlarıyla tanınırlar.

4. Alageyik (Dama dama)

Beyaz benekli kürküyle ayırt edilen ve bilimsel adları Dama dama olan bu geyik türü esasen Akdeniz kökenlidir ama Avrupa'nın birçok yerinde yaygındır.

5. Muniac Geyiği (Muntiacus)

Güneydoğu Asya kökenli olan Muniac geyiği küçük yapılı bir türdür. Kısa boynuzlara ve uzun köpek dişlerine sahiptir.

6. Sika Geyiği (Cervus nippon)

Asya kökenli olan bu tür, Japonya ve Çin başta olmak üzere birçok ülkede yaşar. Alaca postu ve melodik sesleriyle tanınır.

Türkiye'deki Geyik Türleri

Türkiye iklim ve coğrafi çeşitliliği sayesinde birçok memeli türüne olduğu gibi geyik türlerine de ev sahipliği yapar. Türkiye'de yaşayan geyik türleri hem biyolojik çeşitlilik açısından hem de ekosistem dengesi açısından kıymetlidir. Ülkemizde bulunan geyik türleri şunlardır;

1. Kızıl Geyik (Cervus elaphus)

Türkiye'de doğal olarak yaşayan en büyük geyik türüdür. Ormanlık alanlarda ve dağlık bölgelerde görülür. Özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgesinde yaygındır. Boynuzları dallı yapısıyla oldukça ihtişamlıdır.

2. Alageyik (Dama dama)

Tarihî olarak Anadolu'nun birçok yerinde yaşayan alageyik, günümüzde koruma altındadır ve bazı bölgelerde yeniden doğaya kazandırılmaya çalışılmaktadır. En belirgin özelliği benekli postudur. Antalya'daki Düzlerçamı bölgesinde alageyik üretim istasyonu bulunmaktadır.

Yani dünyadaki pek çok türünün aksine kısıtlı türü bulunsa da Türkiye'de de var olan geyikler sahip oldukları özellikler ve güzellikler ile sadece doğa gözlemcileri için değil ekosistemin devamlılığı açısından da büyük bir öneme sahiptir canlılardır.