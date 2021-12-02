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Giriş Tarihi: 2.12.2021 14:35

Gezegen eş anlamlısı - Gezegen kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Gezegen eş anlamlısı - Gezegen kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Okunuş ile yazım açısından farklı ama anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denilmektedir. Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı ve seyyare, planet gibi adları olan gezegen kelimesinin eş anlamlısını biliyor musunuz? Gezegen kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte gezegen eş anlamlısı

Gezegen kelimesi günlük hayatta çok sık kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Gezegen kelimesi yerine farklı kelimeler de kullanılabilir. Bunlar eş anlamlı kelimelerdir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine koyulabilir. Genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır.

GEZEGEN EŞ ANLAMLISI

Güneş'in çevresinde dolanan, kendi ışıkları bulunmayan, Güneş'ten aldıkları ışığı yansıtan gökcisimlerinin ortak adına gezegen denir. Gezegen kelimesinin eş anlamlısı planet, seyyaredir. Toplamda sekiz gezegen vardır. Sekiz gezegen Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Dünya gezegeni gezegenler arasında 3. Sırada yer almaktadır.

Örnek Cümle:

  • Gezegen terimi, tarih, astroloji, bilim, mitoloji ve din ile bağları olan antik bir isimdir.

İçinde gezegen geçen birleşik kelimeler:

  • Gezegen yılı
  • Dış gezegen
  • Küçük gezegen
  • Gezegenler arası

GEZEGEN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Gezegen kelimesine benzer eş anlamlı kelimeleri hazırladık. Gezegen kelimesi yerine bu kelimeler de kullanılabilir:

  • Plânet
  • Seyyare
  • Ağılgat
  • Gezenti
  • Yıldız

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Gezegen eş anlamlısı - Gezegen kelimesinin eş anlamlısı nedir?
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