Gezegen eş anlamlısı - Gezegen kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Gezegen kelimesi günlük hayatta çok sık kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Gezegen kelimesi yerine farklı kelimeler de kullanılabilir. Bunlar eş anlamlı kelimelerdir. Anlamdaş kelimeler çoğu zaman birbirinin yerine koyulabilir. Genellikle eş anlamlı kelimelerden biri yabancı kökenli olmaktadır.

GEZEGEN EŞ ANLAMLISI

Güneş'in çevresinde dolanan, kendi ışıkları bulunmayan, Güneş'ten aldıkları ışığı yansıtan gökcisimlerinin ortak adına gezegen denir. Gezegen kelimesinin eş anlamlısı planet, seyyaredir. Toplamda sekiz gezegen vardır. Sekiz gezegen Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Dünya gezegeni gezegenler arasında 3. Sırada yer almaktadır.

Örnek Cümle:

Gezegen terimi, tarih, astroloji, bilim, mitoloji ve din ile bağları olan antik bir isimdir.

İçinde gezegen geçen birleşik kelimeler:

Gezegen yılı

Dış gezegen

Küçük gezegen

Gezegenler arası

GEZEGEN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

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