Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Gezegen isimleri nelerdir? Evrende kaç gezegen var?
Giriş Tarihi: 24.11.2021 14:55 Son Güncelleme: 24.11.2021 14:55

Gezegen isimleri nelerdir? Evrende kaç gezegen var?

Gezegen isimleri nelerdir? Evrende kaç gezegen var?

Güneş’in çevresinde dolanan, kendi ışıkları bulunmayan, Güneş’ten aldıkları ışığı yansıtan gökcisimlerinin ortak adına gezegen denir. Kendi yerçekimi sayesinde yuvarlak hâle gelecek kadar büyük olan ancak bir termonükleer füzyon başlatacak kadar büyük olmayan astronomik cisme verilen ad olarak da tanımlayabiliriz. Gezegen isimleri nelerdir? Buna değineceğiz. Evrende kaç gezegen var ve isimleri nelerdir? İşte ayrıntılar…

Gezegen terim olarak, tarih, astroloji, bilim, mitoloji ve din ile bağları olan antik bir isimden gelmiştir. Dünya en bilindik gezegen olarak onun dışında, Güneş sistemindeki beş gezegen genellikle çıplak gözle görülebilmektedir. Tarihte bu gezegenler birçok erken kültür tarafından birer tanrı veya tanrıların elçileri olarak görülmekteydi. Teknoloji ve bilim ilerledikçe insanların gezegenlere ilişkin algısının değiştiğini de söyleyebiliriz.

EVRENDE KAÇ GEZEGEN VAR?

Uluslararası Astronomi Birliği tarafından tanımlanan Güneş sisteminde 8 gezegen bulunmaktadır. Bunlar Güneş'e olan uzaklıklarına göre sıralanmaktadır.

Merkür, Venüs, Dünya ve Mars olmak üzere dört karasal ve onların ardından Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olmak üzere dört dev gezegen bulunmaktadır.

GÜNEŞ SİSTEMİNDEKİ GEZEGENLER

Güneş'e yakınlıklarına göre gezegenler Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) tarafından belirlenmiştir. IAU tanımına göre Güneş sistemindeki sekiz gezegen, Güneş'e yakınlık sıralarına göre aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • ☿ Merkür
  • ♀ Venüs
  • ⊕ Dünya
  • ♂ Mars
  • ♃ Jüpiter
  • ♄ Satürn
  • ♅ Uranüs
  • ♆ Neptün

Jüpiter, Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Toplam 318 Dünya kütlesine sahiptir. Güneş sistemindeki en küçük gezegen ise Merkür'dür.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gezegen isimleri nelerdir? Evrende kaç gezegen var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA