Gezegen isimleri nelerdir? Evrende kaç gezegen var?

Gezegen terim olarak, tarih, astroloji, bilim, mitoloji ve din ile bağları olan antik bir isimden gelmiştir. Dünya en bilindik gezegen olarak onun dışında, Güneş sistemindeki beş gezegen genellikle çıplak gözle görülebilmektedir. Tarihte bu gezegenler birçok erken kültür tarafından birer tanrı veya tanrıların elçileri olarak görülmekteydi. Teknoloji ve bilim ilerledikçe insanların gezegenlere ilişkin algısının değiştiğini de söyleyebiliriz.

EVRENDE KAÇ GEZEGEN VAR?

Uluslararası Astronomi Birliği tarafından tanımlanan Güneş sisteminde 8 gezegen bulunmaktadır. Bunlar Güneş'e olan uzaklıklarına göre sıralanmaktadır.

Merkür, Venüs, Dünya ve Mars olmak üzere dört karasal ve onların ardından Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olmak üzere dört dev gezegen bulunmaktadır.

GÜNEŞ SİSTEMİNDEKİ GEZEGENLER

Güneş'e yakınlıklarına göre gezegenler Uluslararası Astronomi Birliği (IAU) tarafından belirlenmiştir. IAU tanımına göre Güneş sistemindeki sekiz gezegen, Güneş'e yakınlık sıralarına göre aşağıdaki gibi sıralanabilir:

☿ Merkür

♀ Venüs

⊕ Dünya

♂ Mars

♃ Jüpiter

♄ Satürn

♅ Uranüs

♆ Neptün

Jüpiter, Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Toplam 318 Dünya kütlesine sahiptir. Güneş sistemindeki en küçük gezegen ise Merkür'dür.