Gezegen nedir? Kısaca gezegen tanımı

Gezegen, Güneş Sistemi içerisinde yer alan astronomik cisimlere denilmektedir. Güneş'in doğrudan uydusu olan ve Uluslararası Gökbilim Birliği (IAU) tarafından bu tanıma uygun bulunmuş sekiz gök cismi vardır. Bunlar gezegen olarak adlandırılmaktadır. Bu gezegenler birçok bilimsel alanda karşımıza çıkabilmektedir. Özellikle son zamanlarda yeni keşfedilen gezegenlerle beraber gezegenlere olan ilgiyi arttırmıştır.

GEZEGEN NEDİR?

Gezenin kısaca tanımını yapacak olursak; bir yıldız veya yıldız kalıntısı etrafında yörünge izleyen gök cisimlerine gezegen denir. Uzun bir tanımla açıklayacak olursak; kendi yerçekimi sayesinde yuvarlak hâle gelecek kadar büyük olan fakat bir termonükleer füzyon başlatacak kadar büyük olmayan ve Uluslararası Astronomi Birliği'ne göre (tüm gezegen bilimcilere göre değil) komşu bölgesini gezegenimsilerden temizlemiş, bir yıldız veya yıldız kalıntısı yörüngesinde dönen astronomik cisim diyebiliriz. Gezegen ifadesinin tanımı aslında birçok gök cismini ifade edilmektedir. Kayalık Gezegenler ve Gaz Devi Gezegenler olmak üzere ikiye ayrılmaktalar.

Kayalık Gezegenler (Merkür, Venüs, Dünya, Mars)

Gaz Devi Gezegenler (Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün)

Uluslararası Astronomi Birliği'ne göre gezegenler sekiz adettir. Bunlar;