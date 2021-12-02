Gezegenlerin büyükten küçüğe sıralanışı - Güneş sistemindeki gezegenlerin büyüklük sıralaması

Gezegen ya da seyyare, kendi yerçekimi sayesinde yuvarlak hâle gelecek kadar büyük olan Uluslararası Astronomi Birliği'ne göre bir yıldız veya yıldız kalıntısı yörüngesinde dönen astronomik cisim olarak tanımlanmıştır. Gezegen terimi, tarih, astroloji, bilim, mitoloji ve din ile bağları olan antik bir geçmişi vardır. Uluslararası Astronomi Birliği'ne göre sekiz gezegen mevcuttur. Sekiz gezegen Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Bunların büyükten küçüğe doğru sıralanışının nasıl olduğunu aktaracağız.

GEZEGENLERİN BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE NASIL SIRALANIR?

Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olmak üzere 8 gezegen vardır. Bunlar arasında çapı bakımından büyüklük sıralaması vardır.

En büyük gezegen, Jüpiter'dir. Güneş'ten uzaklığa göre beşinci sırada yer alır. Büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşmakta ve gaz devi sınıfına girmektedir. En küçük gezegen Merkür'dür. Güneş'e en yakın gezegendir. Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerden daha hızlıdır. Doğal uydusu hiç yoktur.

İşte gezegenlerin büyükten küçüğe sıralanışı: