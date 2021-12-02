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Giriş Tarihi: 2.12.2021 14:39 Son Güncelleme: 2.12.2021 14:39

Gezegenlerin büyükten küçüğe sıralanışı - Güneş sistemindeki gezegenlerin büyüklük sıralaması

Gezegenlerin büyükten küçüğe sıralanışı - Güneş sistemindeki gezegenlerin büyüklük sıralaması

Güneş’in çevresinde dolanan, kendi ışıkları bulunmayan, Güneş’ten aldıkları ışığı yansıtan gökcisimlerinin ortak adı olan gezegenlerin resmi ortamda Güneş’e yakınlığına göre büyükten küçüğe göre sıralanışı vardır. Bu sıralamayı hazırladık. İşte Güneş sistemindeki gezegenlerin büyüklük sıralaması…

Gezegen ya da seyyare, kendi yerçekimi sayesinde yuvarlak hâle gelecek kadar büyük olan Uluslararası Astronomi Birliği'ne göre bir yıldız veya yıldız kalıntısı yörüngesinde dönen astronomik cisim olarak tanımlanmıştır. Gezegen terimi, tarih, astroloji, bilim, mitoloji ve din ile bağları olan antik bir geçmişi vardır. Uluslararası Astronomi Birliği'ne göre sekiz gezegen mevcuttur. Sekiz gezegen Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'dür. Bunların büyükten küçüğe doğru sıralanışının nasıl olduğunu aktaracağız.

GEZEGENLERİN BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE NASIL SIRALANIR?

Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün olmak üzere 8 gezegen vardır. Bunlar arasında çapı bakımından büyüklük sıralaması vardır.

En büyük gezegen, Jüpiter'dir. Güneş'ten uzaklığa göre beşinci sırada yer alır. Büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşmakta ve gaz devi sınıfına girmektedir. En küçük gezegen Merkür'dür. Güneş'e en yakın gezegendir. Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerden daha hızlıdır. Doğal uydusu hiç yoktur.

İşte gezegenlerin büyükten küçüğe sıralanışı:

No

Gezegen

Tipi

Çapı (km)

Uydu sayısı

Dolandığı cisim

1

Jüpiter

Gezegen

142 324

67

Güneş

2

Satürn

Gezegen

124 832

62

Güneş

3

Uranüs

Gezegen

51 726

27

Güneş

4

Neptün

Gezegen

49 243

14

Güneş

5

Dünya

Gezegen

12 735

1

Güneş

6

Venüs

Gezegen

12 342

0

Güneş

7

Mars

Gezegen

6 767

2

Güneş

8

Merkür

Gezegen

4 884

0

Güneş

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Gezegenlerin büyükten küçüğe sıralanışı - Güneş sistemindeki gezegenlerin büyüklük sıralaması
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