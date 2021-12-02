Gezegenlerin renkleri - Güneş sistemindeki gezegenleri renkleri nasıl oluşur?

Güneş sistemi içerisinde bulunan sekiz gezegenin farklı renkleri mevcuttur. Bunun nedeni yüzeylerinin veya atmosferlerinin güneş ışığını yansıtma ve emilme nedeniyle farklı renklere sahip olmalarıdır. Gezegenlerin atmosferleri ayrıca yüzeyindeki bitki örtüsü hakkında fikir verebilmektedir.

GEZEGENLERİN RENKLERİ

İşte gezegenlerin renkleri ve sıralanışı:

Merkür: Gri

Venüs: Kahverengi ve gri

Dünya: Mavi, kahverengi yeşil ve beyaz

Mars: Kırmızı ve kahverengi tonları

Jüpiter: Kahverengi, turuncu ve ten rengi

Satürn: Altın, kahverengi ve mavi-gri

Uranüs: Mavi-yeşil

Neptün: Mavi

GEZEGENLERİN RENKLERİ NASIL OLUŞUR?

Gezegenlerin renkleri her zaman ilgi çekici konulardan olmuştur. Çünkü her gezegenin rengi farklı ve oluşum hikayesi merak uyandırıcıdır. Örneğin Venüs'ün tamamen kalın bir karbondioksit atmosferi vardır. Ona açık sarımsı bir görünüm veren sülfürik asit bulutlarıdır.

Merkür: Gri

Kalın bir toz tabakasıyla kaplı koyu gri, kayalık bir yüzeye sahip olduğu için gri görünüme sahiptir.

Venüs: Kahverengi ve gri

Tamamen kalın bir karbondioksit atmosferi olan Venüs, sülfürik asit bulutları ile kaplı olması yüzünden kahverengi ve sarı renge sahiptir.

Dünya: Mavi, kahverengi yeşil ve beyaz

Dünya'nın %70'ini derin okyanuslar kaplamaktadır ve bu okyanuslar ışığı çok kötü yansıtır. Okyanuslar; "hafif maviye çalan koyu bir gri" renkte görünürler. Denizler bize mavi olarak görünür. Ancak, kapalı havalarda denizlerin mavi değil, gri görünmektedir.

Mars: Kırmızı ve kahverengi tonları

Demir oksit içeren ince bir tozla kaplı olan Mars, kızıl- turuncu rengine sahiptir.

Jüpiter: Kahverengi, turuncu ve ten rengi

Buz kristalleri, az miktarda su damlacıkları, amonyak kristalleri ve hidrojen ve helyumdan oluşan bir dış atmosfere sahip dev bir gaz gezegeni olan Jüpiter, beyaz, turuncu, kahverengi ve kırmızı tonlarını yansıtır.

Satürn: Altın, kahverengi ve mavi-gri

Dış atmosferi çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşan dev bir gaz gezegeni olan Satürn, atmosferinde amonyak, fosfin, su buharı ve hidrokarbon izleri olmasından dolayı sarımsı kahverengi bir renk yansıtır.

Uranüs: Mavi-yeşil

Hidrojen ve helyum atmosferiyle karışmış çok fazla metan gazı içeren bir gaz gezegeni olan Uranüs, yeşilimsi mavi bir renk yansıtmaktadır.

Neptün: Mavi

Neptün mavimsi bir renk veren metan gazı içerir. Hidrojen ve helyum atmosferinden dolayıdır.