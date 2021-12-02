Gezegenlerin renkleri - Güneş sistemindeki gezegenleri renkleri nasıl oluşur?

Güneş sistemi içerisinde bulunan sekiz gezegenin farklı renkleri mevcuttur. Bunun nedeni yüzeylerinin veya atmosferlerinin güneş ışığını yansıtma ve emilme nedeniyle farklı renklere sahip olmalarıdır. Gezegenlerin atmosferleri ayrıca yüzeyindeki bitki örtüsü hakkında fikir verebilmektedir.
GEZEGENLERİN RENKLERİ
İşte gezegenlerin renkleri ve sıralanışı:
GEZEGENLERİN RENKLERİ NASIL OLUŞUR?
Gezegenlerin renkleri her zaman ilgi çekici konulardan olmuştur. Çünkü her gezegenin rengi farklı ve oluşum hikayesi merak uyandırıcıdır. Örneğin Venüs'ün tamamen kalın bir karbondioksit atmosferi vardır. Ona açık sarımsı bir görünüm veren sülfürik asit bulutlarıdır.
Kalın bir toz tabakasıyla kaplı koyu gri, kayalık bir yüzeye sahip olduğu için gri görünüme sahiptir.
Tamamen kalın bir karbondioksit atmosferi olan Venüs, sülfürik asit bulutları ile kaplı olması yüzünden kahverengi ve sarı renge sahiptir.
Dünya'nın %70'ini derin okyanuslar kaplamaktadır ve bu okyanuslar ışığı çok kötü yansıtır. Okyanuslar; "hafif maviye çalan koyu bir gri" renkte görünürler. Denizler bize mavi olarak görünür. Ancak, kapalı havalarda denizlerin mavi değil, gri görünmektedir.
Demir oksit içeren ince bir tozla kaplı olan Mars, kızıl- turuncu rengine sahiptir.
Buz kristalleri, az miktarda su damlacıkları, amonyak kristalleri ve hidrojen ve helyumdan oluşan bir dış atmosfere sahip dev bir gaz gezegeni olan Jüpiter, beyaz, turuncu, kahverengi ve kırmızı tonlarını yansıtır.
Dış atmosferi çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluşan dev bir gaz gezegeni olan Satürn, atmosferinde amonyak, fosfin, su buharı ve hidrokarbon izleri olmasından dolayı sarımsı kahverengi bir renk yansıtır.
Hidrojen ve helyum atmosferiyle karışmış çok fazla metan gazı içeren bir gaz gezegeni olan Uranüs, yeşilimsi mavi bir renk yansıtmaktadır.
Neptün mavimsi bir renk veren metan gazı içerir. Hidrojen ve helyum atmosferinden dolayıdır.