Gezeravcı’nın uzayda yapacağı deneylerden biri Nişantaşı Üniversitesi’nden

Uysal ''Nişantaşı Üniversitesi ve Türkiye Uzay Ajansı'nın bu ortak girişimi, Türkiye'nin uzaydaki varlığını ve bilimsel araştırmalarını uluslararası arenada daha da pekiştirecek'' diye konuştu. Uysal, Nişantaşı Üniversitesi olarak Türkiye Uzay Ajansı ile işbirliği içinde yer almaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti.

ASTRONOTLARIN SOLUNUM SİSTEMİNE ODAKLANILACAK

Uysal ''Bu tarihi adımda, ilk kez gerçekleştirdiğimiz uzay misyonunda, üniversitemiz olarak ülkemiz için bilginin ve inovasyonun sınırlarını zorlayan kolektif bir gücün temsilcisi olarak yer alıyoruz'' dedi.

Uysal, uzayda gerçekleştirilecek deneyin detaylarını şöyle özetledi:

''Deney, solunum sistemi fizyolojisi üzerine odaklanacak ve yapay zeka destekli bir yöntemle astronotların maruz kalacağı düşük yer çekiminin neden olduğu sağlık sorunlarını belirlemeye çalışacak. Uzaydaki düşük yer çekimi koşullarında, yapay zeka destekli sistemlerle verilen havanın oksijen seviyesini hesaplayarak, solunum üzerindeki etkileri inceleyeceğiz. Bu deney, Türkiye'nin uzay bilimlerindeki ilerlemesine önemli bir katkı sağlayacak ve dünya çapında uzay sağlığı araştırmalarına yeni bir soluk getirecek''

BU YOLCULUK HERKESE İLHAM KAYNAĞI OLMALI

Yalnızca üniversiteleri için değil, ülke için de büyük bir adımı temsil eden bu yolculuğun herkes için ilham kaynağı olmasını dileyen Uysal ''Kolektif bir bilinç ve özveriyle, yalnızca kurumumuzu geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda insanlığın başarısına ilişkin daha geniş bir anlatıya katkıda bulunarak yeni zirvelere yükselmeye devam edeceğiz. Nişantaşı Üniversitesi ve Türkiye Uzay Ajansı'nın bu ortak girişimi, Türkiye'nin uzaydaki varlığını ve bilimsel araştırmalarını uluslararası arenada daha da pekiştirecek'' değerlendirmesinde bulundu.

EKİBİN HER ÜYESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Uysal gerçekleştirecekleri projenin, Türkiye'nin uzay bilimleri alanındaki konumunu güçlendireceğine ve global bilim topluluğuna değerli katkılarda bulunacağını belirterek, ''Araştırmacılarımızın özverisi, tutkusu ve eylemlerinin ardında yatan bitmek bilmeyen merakları olmasaydı bunların hiçbiri mümkün olamazdı. Bu deneyi geliştirmek için yorulmadan çalışan ekibin her bir üyesine üniversitemiz adına teşekkür ediyorum'' dedi.