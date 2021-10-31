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Giriş Tarihi: 31.10.2021 13:42

Gezgin eş anlamlısı nedir? Gezgin kelimesinin eş anlamlısı

Gezgin eş anlamlısı nedir? Gezgin kelimesinin eş anlamlısı

Türkçede günlük konuşmalarda kişilerin kullandığı pek çok kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler karşılıklı konuşmalarda kişilerin kendilerini doğru ifade etmeleri için çok önemlidir. Bu yüzden bu kelimelerin anlamları ve eş anlamlılarının doğru kullanımı için kişiler araştırma yapar. Anlamı internet üzerinden araştırılan kelimelerden biri olan gezgin kelimesi de cümle içerisinde eş anlamlı karşılıkları ile kullanılır. İşte Gezgin eş anlamlısı nedir? Gezgin kelimesinin eş anlamlısı hakkında bilinmesi gerekenler.

Türkçede bazı kelimeler eş anlamlı karşılıkları ile kullanılır. Bu hali ile kelimelerin cümle içerisindeki anlamları daha etkili olabilir. Kişiler bu yüzden kelimelerin eş anlamlarını internet aracılığı ile araştırarak kullanır. Bu kelimelerden biri de gezgindir. Gezgin kelimesi gezen, gören, farklı yerleri görmek isteyen ve yolda olan kişiye, kimseye denir. Gezgin kelimesinin farklı eş anlamları da vardır. Bu yazımızda Gezgin eş anlamlısı nedir? Gezgin kelimesinin eş anlamlısı ile kurulabilecek cümle örneklerini sizlerle paylaşacağız.

GEZGİN KELİMESİNİN ANLAMI

Gezgin kelimesi aslında günlük hayat içerisinde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Ancak bu kelimenin tam karşılığı ya da eş anlamlıları tam olarak bilinmemektedir. Gezgin kelimesinin tanımı Türk Dil Kurumu'nda şu şekilde yer alır. Yeni yerler görmeyi, tanımayı ya da dinlenmek amacıyla farklı yerlere giden kişilere gezgin denir. Gezgin kelimesi seyyah olan kişileri de tanımlar. Halk arasında da turist ve gezgin kelimesi eş anlamlı olarak kullanılsa da aslında turist tam olarak bu kelimenin eş anlamlısını karşılamaz.

GEZGİN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Gezgin kelimesinin Türkçede birden fazla eş anlamlı karşılığı bulunmaktadır. Bunlardan biri seyyahtır. Gezgin kelimesinin diğer eş anlamlıları ise gezici ve gezmendir. Bu üç kelimeden günlük hayatta en sık kullanılan eş anlamlı kelime ise seyyahtır. Türkiye'de de seyyah denilince ünlü sanatçı Barış Manço akla gelir. Seyyah ve gezgin kelimesinin yaygın kullanımı Barış Manço sayesinde kişilerin aklında yer etmiştir.

GEZGİN KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Tarihe damga vuran Türk gezgini Evliya Çelebidir.
  • Genç nesil lüks tatiller yerine gezgin olmayı tercih ediyor.
  • Türk gezgin bir yıl boyunca dünya turuna çıktı.

GEZGİN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Seyyahların yol anılarını yazdıkları eserlere seyahatname adı verilir.
  • Seyyahlar, yeni yerleri görmek için uzun süreli yolculukları göze alır.
  • Bir grup öğrenci gezici olarak Türkiye'yi gezmek için yola koyuldu.
  • Türkiye'de gezmen olmak son dönemde popüler olmaya başladı.

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