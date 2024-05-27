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Giriş Tarihi: 27.5.2024 11:38 Son Güncelleme: 27.5.2024 11:38

Gezmek Eş Anlamlısı Nedir? Gezmek Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Anlamları aynı ya da birbirine fazla yakın olan kelimeler; anlamdaş, müradif, müteradif, sinonim yani eş anlamlı kelimeler olarak bilinir. Eş anlamlı kelimeler, birbirleri yerine kullanıldıkları zaman herhangi bir anlam bozulmasına neden olmazlar. Bu sözcüklerden bir tanesi de gezmek fiilidir. Gezmek eş anlamlısı nedir, gezmek kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı nasıldır soruları yanıtlandığında, farklı farklı cümleler kurmak mümkündür.

Gezmek Eş Anlamlısı Nedir? Gezmek Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçe kelime açısından oldukça zengin bir dildir. Öyle ki; istenilen bir durum, farklı farklı şekillerde kolaylıkla ifade edilebilir. Bunun en büyük destekçisi ise eş anlamlı kelimelerdir. Bir kelimenin bir ya da birden fazla eş anlamlı sözcüğü olabilir. Gezmek fiili de birden fazla eş anlamlı kelimeye sahiptir. Gezmek kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı net bir şekilde anlaşılması için, gezmek eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtlanması gerekir.


Gezmek Eş Anlamlısı Nedir?

Gezmek kelimesi, Türk Dil Kurumu'na göre aşağıdaki anlamlara gelir:

  • Hava alma, hoş vakit geçirme vb. amaçlarla bir yere gitmek.

  • Bir yerde dolaşmak, yürümek.

  • Gitmek, başvurmak.

  • Bir yeri görüp incelemek.

  • Bir yerde gezi yapmak; görmek.

  • Herhangi bir biçimde gezinmek.

Gezmek fiilinin eş anlamlı kelimesi ise birden fazladır. Bu eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir:

  • Yürümek

  • Seyahat etmek

  • Dolanmak

  • Gitmek

  • Bulunmak

  • Seyran etmek

Gezmek Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcüğün Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Gezmek kelimesi, eş anlamı olan sözcükler cümle içerisinde farklı farklı kullanılabilir. Aşağıdaki cümle örnekleri, gezmek fiilinin eş anlamlı kelimelerinin nasıl kullanılacağına dair bilgiler içerir:

  • Ne yapacağını bilmeden sağa sola doğru geziyordu. / Ne yapacağını bilmeden sağa sola doğru yürüyordu.

  • Ben daha önce tüm Avrupa'da gezdim. / Ben daha önce tüm Avrupa'da bulundum.

  • Yurt dışını çok gezdim. / Yurt dışına çok gittim.

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Gezmek Eş Anlamlısı Nedir? Gezmek Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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