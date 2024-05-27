Gezmek Eş Anlamlısı Nedir? Gezmek Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçe kelime açısından oldukça zengin bir dildir. Öyle ki; istenilen bir durum, farklı farklı şekillerde kolaylıkla ifade edilebilir. Bunun en büyük destekçisi ise eş anlamlı kelimelerdir. Bir kelimenin bir ya da birden fazla eş anlamlı sözcüğü olabilir. Gezmek fiili de birden fazla eş anlamlı kelimeye sahiptir. Gezmek kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı net bir şekilde anlaşılması için, gezmek eş anlamlısı nedir sorusunun yanıtlanması gerekir.



Gezmek Eş Anlamlısı Nedir?

Gezmek kelimesi, Türk Dil Kurumu'na göre aşağıdaki anlamlara gelir:

Hava alma, hoş vakit geçirme vb. amaçlarla bir yere gitmek.

Bir yerde dolaşmak, yürümek.

Gitmek, başvurmak.

Bir yeri görüp incelemek.

Bir yerde gezi yapmak; görmek.

Herhangi bir biçimde gezinmek.

Gezmek fiilinin eş anlamlı kelimesi ise birden fazladır. Bu eş anlamlı kelimeler aşağıdaki gibidir:

Yürümek

Seyahat etmek

Dolanmak

Gitmek

Bulunmak

Seyran etmek

Gezmek Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcüğün Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Gezmek kelimesi, eş anlamı olan sözcükler cümle içerisinde farklı farklı kullanılabilir. Aşağıdaki cümle örnekleri, gezmek fiilinin eş anlamlı kelimelerinin nasıl kullanılacağına dair bilgiler içerir: