GG Ne Demek? Sosyal Medyada ve İnstagramda GG Ne Anlama Gelir, Açılımı Nedir?

Bilgisayar oyuncuları tarafından kullanılmaya başlanmış bu kısaltma oyun sonlarında oyuncuların birbirlerini tebrik etme amacıyla kullanılmaktadır. Genellikle kaybeden tarafın karşısındakini rakibini tebrik etmek için bu kısaltmayı yazar. Eğer kazanan oyuncu tarafından yazılırsa bu saygısızlık olarak görülür.

GG Ne Anlama Gelir, Açılımı Nedir?

Bilgisayar oyuncuları oyun sonunda iyi oyundu, güzel oynadın, elinize sağlık gibi tabirler kullanmak yerine İngilizce kısaltma olan "GG" kısaltmasını kullanırlar. Çevrim içi oyunlarda oyun sonu, yapılan bir hareket ya da bir hamlenin sonucunda karşı tarafı tebrik etmek için "Good Game" olan "GG" kısaltmasını kullanılır. Açılımı "Good Game" olan bu kısaltmanın Türkçe karşılığı "iyi oyun" demektir.

GG kısaltması oyunlarda bu anlamla kullanılmakla beraber zamanla farklı mecralarda başka anlamlarda kullanılmaktadır. İnstagram, Twitter gibi sosyal medyalarda farklı anlamları bulunmakla beraber Whatsapp üzerinde de anlamı farklıdır. Genellikle Whatsapp'ta konuşma sonunda "görüşürüz", "hoşça kal" gibi anlamlara gelen GG kısaltması kullanılmaktadır.

Sosyal Medyada ve İnstagramda GG Ne Anlama Gelir?

Başka mecralarda farklı anlamlara gelen bu kısaltmanın anlamı zaman geçtikçe kaymıştır. Genellikle sosyal mecralarda (İnstagram, Twitter vs.) farklı anlamları bulunmaktadır. İnstagram, Twitter gibi olan sosyal medyalarda "Bitti gitti", "oldu bitti", "yazık oldu" gibi anlamlarla kullanılmaktadır.

Bazen olumsuz durumların sonucunda da kullanılan GG kısaltması "kötü oldu" tabirinde de kullanılmaktadır. Ayrıca kutlama bağlamında olumlu bir paylaşıma tebrik etmek amacıyla da "GG" kısaltması da kullanılmaktadır.