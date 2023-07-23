GİBTÜ Rektörü Demir: Kariyeriniz bizimle başlar

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) güçlü akademik kadrosu, fiziki altyapısı, sosyal ve kültürel imkânlarıyla Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Aday öğrenciler ve veliler üniversitenin bölüm ve programları hakkında birim temsilcileri ve öğretim üyelerinden bilgi alıp üniversitenin fiziki ve teknolojik altyapısını görerek fikir edinme imkânı bulabilirler. "Kariyeriniz Bizimle Başlar" diyen GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir "Tercih yapacak öğrencileri GİBTÜ kampüsünde 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında üniversitemiz rektörlük giriş katında üniversite tanıtım etkinliklerimize davet ediyoruz. Tüm aday öğrenci ve velilerimizi üniversitemize bekliyoruz. Üniversitemizi tanımak için www.gibtu.edu.tr adresini de ziyaret ederek üniversitemiz hakkında bilgi edinebilirsiniz. Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak adayların doğru meslek seçimini yapmaları için öğrencilerimizin yanında olacağız. Üniversitemizin sunduğu imkânları tanıtmak ve geleceklerini şekillendirdikleri bu kritik süreçte onlara rehberlik etmek istiyoruz" dedi.Seçkin bir eğitim kadrosuna sahip GİBTÜ, gerek ulusal gerekse uluslararası çalışmalarla bilim dünyasında etkin bir konumda olmayı hedefliyor. GİBTÜ, öğrencilere sunduğu nitelikli eğitim-öğretimin yanında sosyal olanakları ile aynı zamanda yaşanılabilir bir kampüs hayatı vaat ediyor. 377 bin metrekare açık alan ve 85 bin metrekare kapalı alana sahip olan üniversitede öğrencilere konforlu bir yaşam alanı sunulmaktadır. ŞEFFAF YÖNETİM ANLAYIŞIGİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir "İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitülerimizde toplam öğrenci sayımız 3 bin civarında olup aramıza katılacak yeni öğrencilerimizle birlikte sayımız 4 bin 500'ü bulacaktır. Şeffaf ve erişilebilir yönetim anlayışımız, öğrenci odaklı uygulamalarımızla üniversitemizde oluşturduğumuz huzurlu ve güvenli kampüs ortamımıza tüm aday öğrencilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.