Gıda üretiminin verimliliğini ve standardını yükseltecek

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ,"Ülkemizin geleneksel gıda üretiminde verimliliği artıracak olan Agri-Vet Gıda Teknolojileri Laboratuvarı ile Probiyotik Suş Bankası, akademisyenlerimizin pek çok bilimsel araştırmaya imza atmasına da olanak yaratacak. Üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Agri-Vet Gıda Teknolojileri Laboratuvarı ile Probiyotik Suş Bankası'nı Veteriner Hekimliği Fakültesi ile yürüttükleri ortak çalışmaların bir ürünü olduğunu söyleyen YDÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden ise, yerel probiyotik ürünlere de büyük önem verdiklerini vurguladı. Diğer yandan Ziraat Fakültesi bünyesinde arıcılık çalışmalarına da başladıklarını ifade eden Prof. Dr. Özden, "Kıbrıs balı oldukça kaliteli bir bal. Adada yürütülen arıcılık faaliyetlerinde verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar yürüteceğiz. Ayrıca balın probiyotik ürünlerde kullanımı ile ilgili de ortak projeler geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Agri-Vet Gıda Teknolojileri Laboratuvarı ile Probiyotik Suş Bankası'nın veteriner hekimliği ve ziraat alanlarını kapsayan ortak alanlarda yapılacak bilimsel çalışmalarda çok önemli bir katkı sunacağını belirten YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş da, "Hayata geçireceğimiz projelerle ülke tarımı, hayvancılığı ve gıda üretiminde büyük bir verimlilik artışı sağlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.