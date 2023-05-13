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Giriş Tarihi: 13.5.2023 10:52 Son Güncelleme: 13.5.2023 11:22

Gıda üretiminin verimliliğini ve standardını yükseltecek

YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi ve Ziraat Fakültesi iş birliğinde kurulan Agri-Vet Gıda Teknolojileri Laboratuvarı ile Probiyotik Suş Bankası açıldı. Agri-Vet Gıda Teknolojileri Laboratuvarı ile Probiyotik Suş Bankası Kıbrıs’ın geleneksel gıda üretiminin verimliliğini ve standardını yükseltecek analiz ve ürünlerle önemli bir fark yaratacak. Açılışta, YDÜ bünyesinde üretilen probiyotik dondurma, kefir, dört otlu kefir ve su kefiri de ikram edildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Gıda üretiminin verimliliğini ve standardını yükseltecek

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ,"Ülkemizin geleneksel gıda üretiminde verimliliği artıracak olan Agri-Vet Gıda Teknolojileri Laboratuvarı ile Probiyotik Suş Bankası, akademisyenlerimizin pek çok bilimsel araştırmaya imza atmasına da olanak yaratacak. Üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Agri-Vet Gıda Teknolojileri Laboratuvarı ile Probiyotik Suş Bankası'nı Veteriner Hekimliği Fakültesi ile yürüttükleri ortak çalışmaların bir ürünü olduğunu söyleyen YDÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özge Özden ise, yerel probiyotik ürünlere de büyük önem verdiklerini vurguladı. Diğer yandan Ziraat Fakültesi bünyesinde arıcılık çalışmalarına da başladıklarını ifade eden Prof. Dr. Özden, "Kıbrıs balı oldukça kaliteli bir bal. Adada yürütülen arıcılık faaliyetlerinde verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar yürüteceğiz. Ayrıca balın probiyotik ürünlerde kullanımı ile ilgili de ortak projeler geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Agri-Vet Gıda Teknolojileri Laboratuvarı ile Probiyotik Suş Bankası'nın veteriner hekimliği ve ziraat alanlarını kapsayan ortak alanlarda yapılacak bilimsel çalışmalarda çok önemli bir katkı sunacağını belirten YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş da, "Hayata geçireceğimiz projelerle ülke tarımı, hayvancılığı ve gıda üretiminde büyük bir verimlilik artışı sağlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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Gıda üretiminin verimliliğini ve standardını yükseltecek
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