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Giriş Tarihi: 6.4.2022 14:44 Son Güncelleme: 6.4.2022 14:45

Giresun İlçeleri: Giresun İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Giresun İlçeleri: Giresun İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda yer alan, fındığı, kivisi ve kirazı ile tanınan Giresun, Türkiye'nin önemli yerleşim yerlerinden biridir. Hatta kirazın bütün dünyaya buradan yayıldığı söylenmektedir. Ayrıca Karadeniz'e kıyısı olan Giresun doğudan batıya Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Sivas ve Ordu illeriyle çevrili olmasıyla da konumunun önemini ifade eder. Merkez ilçelerle beraber 16 ilçe bulunmaktadır. Giresun ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? Bunlara değinelim…

Giresun ili 1920 yılına kadar Trabzon iline bağlı kalmıştır. 1923 yılında ise il olmuştur. Tirebolu ve Görele ilçesi ile bunlara bağlı Bulancak, Keşap ve Espiye bucaklarına sahip olan Giresun ilçe sayısını giderek arttırmıştır. Şimdi de Giresun'un ilçelerine göz atalım…

GİRESUN NÜFUS

Giresun nüfusu 2021 yılı TÜİK verilerine göre 450.154 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun, 224.380'ni erkek ve 225.774'ü kadından oluşmaktadır Yüzde olarak ise; %49,85 erkek, %50,15 kadındır.

Yıl

Giresun Nüfusu

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

2021

450.154

224.380

225.774

2020

448.721

223.738

224.983

2019

448.400

223.422

224.978

2018

453.912

226.067

227.845

2017

437.393

217.251

220.142

2016

444.467

220.414

224.053

2015

426.686

210.967

215.719

2014

429.984

212.489

217.495

2013

425.007

209.961

215.046

2012

419.555

207.160

212.395

2011

419.498

207.579

211.919

2010

419.256

206.730

212.526

2009

421.860

209.355

212.505

2008

421.766

209.058

212.708

2007

417.505

206.447

211.058

GİRESUN'UN İLÇELERİ

Giresun ilçeleri şu şekildedir:

  • Piraziz
  • Bulancak
  • Giresun (il merkezi)
  • Keşap
  • Espiye
  • Tirebolu
  • Görele
  • Eynesil

İç kısımda kalan ilçeler:

  • Alucra
  • Çamoluk
  • Çanakçı
  • Dereli
  • Doğankent
  • Güce
  • Şebinkarahisar
  • Yağlıdere

GİRESUN MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Bulancak ve Espiye'dir. Çanakçı ise nüfus bakımından en küçük ilçesidir.

  • BULANCAK

Bu ilçe önceden Ordu'ya bağlıydı. Daha sonra ilçe Giresun iline bağlanmıştır. Karadeniz kıyısında yer alan Bulancak, Batısında Giresun'un Piraziz ilçesi, Ordu Altınordu ilçesi ile Kabadüz ilçesi doğusunda Giresun şehir merkezi vardır. İlçeye bağlı 61 köy bulunur. Doğu Karadeniz sahilinin en uzun iskelesi de bu ilçede bulunmaktaydı. Doğu Karadeniz Bölümü'nün en büyük ilçe merkezlerindendir.

  • ESPİYE

Eski yazılışı "Esbüyeli" olan "Espiye", "atlar diyarı" veya alternatif olarak "su kenarındaki ahırlar" anlamına gelir. Tirebolu ilçesine bağlı bir nahiye olan Espiye 1957 yılında ilçe olmuştur. Ünlü İpek Yolu'nun Zefre Limanı ilçenin kuzey batısında bulunur. Doğu Karadeniz'in en ünlü doğal limanı unvanına sahiptir. Andoz Kalesi bölgenin en ünlü tarihi eseridir.

GİRESUN İLÇE HARİTASI

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