Giresun İlçeleri: Giresun İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Giresun ili 1920 yılına kadar Trabzon iline bağlı kalmıştır. 1923 yılında ise il olmuştur. Tirebolu ve Görele ilçesi ile bunlara bağlı Bulancak, Keşap ve Espiye bucaklarına sahip olan Giresun ilçe sayısını giderek arttırmıştır. Şimdi de Giresun'un ilçelerine göz atalım…
Giresun nüfusu 2021 yılı TÜİK verilerine göre 450.154 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun, 224.380'ni erkek ve 225.774'ü kadından oluşmaktadır Yüzde olarak ise; %49,85 erkek, %50,15 kadındır.
|
Yıl
|
Giresun Nüfusu
|
Erkek Nüfusu
|
Kadın Nüfusu
|
2021
|
450.154
|
224.380
|
225.774
|
2020
|
448.721
|
223.738
|
224.983
|
2019
|
448.400
|
223.422
|
224.978
|
2018
|
453.912
|
226.067
|
227.845
|
2017
|
437.393
|
217.251
|
220.142
|
2016
|
444.467
|
220.414
|
224.053
|
2015
|
426.686
|
210.967
|
215.719
|
2014
|
429.984
|
212.489
|
217.495
|
2013
|
425.007
|
209.961
|
215.046
|
2012
|
419.555
|
207.160
|
212.395
|
2011
|
419.498
|
207.579
|
211.919
|
2010
|
419.256
|
206.730
|
212.526
|
2009
|
421.860
|
209.355
|
212.505
|
2008
|
421.766
|
209.058
|
212.708
|
2007
|
417.505
|
206.447
|
211.058
Giresun ilçeleri şu şekildedir:
İç kısımda kalan ilçeler:
Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Bulancak ve Espiye'dir. Çanakçı ise nüfus bakımından en küçük ilçesidir.
Bu ilçe önceden Ordu'ya bağlıydı. Daha sonra ilçe Giresun iline bağlanmıştır. Karadeniz kıyısında yer alan Bulancak, Batısında Giresun'un Piraziz ilçesi, Ordu Altınordu ilçesi ile Kabadüz ilçesi doğusunda Giresun şehir merkezi vardır. İlçeye bağlı 61 köy bulunur. Doğu Karadeniz sahilinin en uzun iskelesi de bu ilçede bulunmaktaydı. Doğu Karadeniz Bölümü'nün en büyük ilçe merkezlerindendir.
Eski yazılışı "Esbüyeli" olan "Espiye", "atlar diyarı" veya alternatif olarak "su kenarındaki ahırlar" anlamına gelir. Tirebolu ilçesine bağlı bir nahiye olan Espiye 1957 yılında ilçe olmuştur. Ünlü İpek Yolu'nun Zefre Limanı ilçenin kuzey batısında bulunur. Doğu Karadeniz'in en ünlü doğal limanı unvanına sahiptir. Andoz Kalesi bölgenin en ünlü tarihi eseridir.