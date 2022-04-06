Giresun İlçeleri: Giresun İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Giresun ili 1920 yılına kadar Trabzon iline bağlı kalmıştır. 1923 yılında ise il olmuştur. Tirebolu ve Görele ilçesi ile bunlara bağlı Bulancak, Keşap ve Espiye bucaklarına sahip olan Giresun ilçe sayısını giderek arttırmıştır. Şimdi de Giresun'un ilçelerine göz atalım…

GİRESUN NÜFUS

Giresun nüfusu 2021 yılı TÜİK verilerine göre 450.154 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun, 224.380'ni erkek ve 225.774'ü kadından oluşmaktadır Yüzde olarak ise; %49,85 erkek, %50,15 kadındır.

Yıl Giresun Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu 2021 450.154 224.380 225.774 2020 448.721 223.738 224.983 2019 448.400 223.422 224.978 2018 453.912 226.067 227.845 2017 437.393 217.251 220.142 2016 444.467 220.414 224.053 2015 426.686 210.967 215.719 2014 429.984 212.489 217.495 2013 425.007 209.961 215.046 2012 419.555 207.160 212.395 2011 419.498 207.579 211.919 2010 419.256 206.730 212.526 2009 421.860 209.355 212.505 2008 421.766 209.058 212.708 2007 417.505 206.447 211.058

GİRESUN'UN İLÇELERİ

Giresun ilçeleri şu şekildedir:

Piraziz

Bulancak

Giresun (il merkezi)

Keşap

Espiye

Tirebolu

Görele

Eynesil

İç kısımda kalan ilçeler:

Alucra

Çamoluk

Çanakçı

Dereli

Doğankent

Güce

Şebinkarahisar

Yağlıdere

GİRESUN MERKEZ İLÇELERİ

Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Bulancak ve Espiye'dir. Çanakçı ise nüfus bakımından en küçük ilçesidir.

BULANCAK

Bu ilçe önceden Ordu'ya bağlıydı. Daha sonra ilçe Giresun iline bağlanmıştır. Karadeniz kıyısında yer alan Bulancak, Batısında Giresun'un Piraziz ilçesi, Ordu Altınordu ilçesi ile Kabadüz ilçesi doğusunda Giresun şehir merkezi vardır. İlçeye bağlı 61 köy bulunur. Doğu Karadeniz sahilinin en uzun iskelesi de bu ilçede bulunmaktaydı. Doğu Karadeniz Bölümü'nün en büyük ilçe merkezlerindendir.

ESPİYE

Eski yazılışı "Esbüyeli" olan "Espiye", "atlar diyarı" veya alternatif olarak "su kenarındaki ahırlar" anlamına gelir. Tirebolu ilçesine bağlı bir nahiye olan Espiye 1957 yılında ilçe olmuştur. Ünlü İpek Yolu'nun Zefre Limanı ilçenin kuzey batısında bulunur. Doğu Karadeniz'in en ünlü doğal limanı unvanına sahiptir. Andoz Kalesi bölgenin en ünlü tarihi eseridir.

GİRESUN İLÇE HARİTASI