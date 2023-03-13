Hem doğal güzelliği hem de tarihi güzelliği ile şirin ve sakin illerden biri olan Giresun fındığı ile ünlüdür. Yemyeşil bir ilimiz olan Giresun, Türkiye'nin pek de kalabalık olmayan şehirlerinden birisidir. Giresun ilimizin yüz ölçümü 6.934 km2 dir. Bu ilimizin deniz seviyesinden yüksekliği 10 metredir ve il plaka kodu 28 dir.

GİRESUN NEREDE?

Fındığı ve yeşil ormanları ile tanınan bu ilimiz Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Bu ilimiz Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer almaktadır. Giresun ilimizin doğu sınırında Trabzon, güneydoğu sınırında Gümüşhane, güney sınırında Erzincan, güneybatı sınırında Sivas, batı sınırında Ordu ilimiz sınır komşuluğu yapmaktadır. Bu ilin kuzeyde ise Karadeniz'e sınırı vardır.

GİRESUN HANGİ BÖLGEDE?

Giresun Türkiye'nin yedi bölgesinden biri olan Karadeniz Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Bu ilimiz Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer almaktadır. Giresun ilimizin çevresindeki iller Trabzon, Gümüşhane, Erzincan, Sivas ve Ordu illeri bulunmaktadır. Karadeniz'e sınırı olan bir şehirdir.

GİRESUN NÜFUSU

Giresun, Türkiye'nin pek de kalabalık sayılmayan şehirlerinden birisidir. Bu şehir Türkiye nüfus sıralamasında 44. sırada yer almaktadır. Bu şehrimizin nüfusu 448.721'dir. Giresun şehrinin nüfusunun 224.983'ü kadın, 223.738'i erkektir.

GİRESUN İLÇELERİ

Giresun ilimizin merkez ilçeyle birlikte 16 adet ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler: