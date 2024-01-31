Giresun Plaka Kodu Nedir? Giresun İl Plakası Kaçtır?

Plaka kodlarında ilk sırada yer alan numaralar, kayıtlı olunan ili ifade ederken ardından gelen harfler ise bağlı olunan vergi dairesinin yer aldığı ilçeyi gösterir. Yapıları incelendiğinde, sol tarafta Avrupa Birliği standartlarına uygun şekilde 4×10 cm'lik bir mavi şerit bulunur. Burada ülke kodu yazar ve sağ tarafta ise il ve ilçe kodu yer alır. Bununla birlikte, Giresun plaka kodu nedir ya da il plakası kaçtır merak edilenler arasındadır.

Giresun Plaka Kodu Nedir?

Otomobil, otobüs, kamyonet, kamyon ve benzeri tüm motorlu taşıtlarda bulunan plakalar, araçlarla ilgili bazı verilere ulaşmaya yarar. Öte yandan, yurt içinde araç kullanırken trafikte farklı plakalara sıkça rastlanır. Şahsi aracıyla farklı bir şehre yolculuk edenlerin plakaları, bazıları için kafa karışıklığına yol açabilir. Hangi ile ve ilçeye kayıtlı olduğu merak edilenlerden biri de 28'dir. Bu, Giresun'un plaka kodudur ve plaka harfleri ise ilçelere göre değişir.

Ek olarak, Giresun'un toplamda 15 ilçesi, 8 beldesi ve 549 köyü vardır. Bunlar; Alucra, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere'dir. Giresun'un bazı ilçelerinin plaka kodu ile harfleri ise şu şekilde listelenebilir:

Giresun Merkez İlçesi

28 AC 001 - 28 AY 999

28 D 0001 - 28 D 5000

28 DA 001 - 28 DA 999

28 DC 001 - 28 DD 999

Şebinkarahisar İlçesi

28 AZ 001 - 28 AZ 999

28 D 7001 - 28 D 8000

28 DE 001 - 28 DF 999

Bulancak İlçesi

28 D 5001 - 28 D 6000

28 K 5001 - 28 K 6000

28 M 5001 - 28 M 6000