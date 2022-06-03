Girişik Birleşik Cümle Nedir? Yapısına Göre Girişik Birleşik Cümle Örnekleri Ve Konu Anlatımı

Yapısına göre cümleler konusunda en merak edilen sorulardan biri olan girişik birleşik cümle nedir sorusudur. Girişik birleşik cümleler yan cümlelerden oluşan cümle türlerindendir. Yani girişik birleşik cümleler temel ve yan cümlelerden oluşmaktadır. Peki metin içerisindeki girişik birleşik cümle nasıl anlaşılır? Girişik birleşik cümle örnekleri nelerdir? Tüm bu soruların cevapları yazımızın devamında yer almakta olup okumaya devam ederek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Girişik Birleşik Cümle Nedir?

Girişik birleşik cümle temel cümle içerişinde yer alan yan cümlelerden oluşmaktadır. Bu yan cümleler içerisinde fiilimsi bulunmaktadır. İsim fiil, sıfat fiil ya da zarf fiil şeklinde bulunan fiilimsiler cümle içinde yan cümlelerde bulunmaktadır. Yüklemin bulunduğu cümle ise temel cümle olarak karşımıza çıkmaktadır.

Girişik Birleşik Cümle Nasıl Anlaşılır?

Girişik birleşik cümle nasıl anlaşılır konusu oldukça basittir. Girişik birleşik cümleler içerisinde iki cümle bulunmaktadır. Her iki cümle içerisinde bir yargı bulunmaktadır. Bunlar yargılardan biri yan cümle içinde diğeri ise temel cümle içinde yer almaktadır. Eğer yan cümle içinde fiilimsi bulunuyorsa bu cümle girişik birleşik cümle olmaktadır. Kısacası girişik birleşik cümleyi anlamak için cümle içinde yan cümle olup olmadığına ve yan cümle içinde fiilimsi bulunup bulunmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Girişik Birleşik Cümle Örnekleri

Girişik birleşik cümle örnekleri aşağıda verildiği gibidir: