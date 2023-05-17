Girit Nerede? Girit Adası Nereye Bağlı ve Nasıl Gidilir?

Girit, tarih boyunca önemli olduğu gibi aynı zamanda turistik bir yerdir. Girit nerede sorusu da tarih kapsamlı araştırılmalıdır. Girit Adası nerede şeklinde küçük bir araştırma ile bu adanın nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Girit Adası Türkiyede nereye yakın incelemesi de birçok kesim tarafından merak edilmektedir. Girit Türkiye'ye yakın olduğu için adanın Türkiye'ye ait olduğu düşünülebilir. Peki, Girit nereye bağlı? Girit'e nasıl gidilir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Girit Adası Nerede?

Girit Adası, Türkiye'ye yakın olmasına rağmen Yunanistan'a ait olan bir adadır. Söz konusu ada tam olarak Akdeniz'in doğusunda yer alır. Yunanistan toprağı kabul edilen bu ada, Yunanistan'ın en büyük 4. şehri olarak bilinir. Adanın merkezi de Kandiye'dir. Osmanlı Döneminde Türk toprağı olan Girit Adası, yaşanan savaş ve antlaşmalar sonunda Yunanistan'a bırakılmıştır.

Girit Adası, tarih boyunca her zaman önemli bir coğrafya olarak kabul edilmiştir. Günümüzde de ada aynı önemini devam ettirmektedir. Adada çok sayıda Osmanlı eseri ve tatil mekânı vardır. Ülkemizden de çok sayıda insan tatil için adaya gitmek ister.

Girit'e Nasıl Gidilir?

Girit Adası, Akdeniz'deki adalar içinde en büyük 5. adadır. Ada, aynı zamanda Ege Denizi'nin de güney kısmında yer alır. Girit, tüm dünyada tanınmış turizm merkezlerinden biridir. Adanın doğal güzelliklerini gören herkes, tatil için bu adayı tercih etmek ister.

Girit Adası'na Türkiye'den direkt uçuş yoktur. Havayolu ile bu adaya gitmek isteyenler öncelikle Atina'ya uçmalıdır. Atina'dan Girit Adası'na direkt uçuş vardır. Türkiye'den adaya gitmek isteyenler için en uygun vasıta feribottur. Girit'e gitmek için Marmaris'ten Rodos'a, oradan da Girit'e geçebilirsiniz. Bunun için de doğal olarak pasaportunuzun olması ve Yunanistan'dan vize almanız gerekir. Ülkemizdeki vize merkezlerinden istifade ile kısa sürede vize almanız mümkündür.