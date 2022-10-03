Girit’in Fethi Tarihi - Girit Kuşatması Nedenleri ve Sonuçları Neler, Kaç Yıl Sürdü?

Osmanlı'nın kazanmak için uzun yıllar mücadele vermesinden dolayı, Girit'in fethi önemi ayrı bir yerdedir. Çoğunlukla öğrenciler tarafından Girit'in fethi tarihi araştırılır. Sınavlarda çıkan konular arasında olduğu için Girit'in Fethi sonuçları herkes tarafından merak edilir. Girit'in fethi hangi padişah döneminde meydana gelmiştir diye düşünenler vardır. Osmanlı'nın, hangi devletle mücadele ettiğini ve Girit kuşatması sonuçları hakkında bilgilere ulaşmak isteyenler için işte detaylar…

Girit'in Fethi Tarihi Nedir ve Nedenleri Nelerdir?

Girit, Osmanlı Devleti ile Venedik Cumhuriyeti arasında 1645-1669 yıllarında yapılan savaş sırasında fethedilmiştir. Savaş, IV. Mehmet'in padişahlığı ve Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın sadrazamlığı zamanında yapılmıştır. Venedik'e ek olarak, Fransa, Papalık Devleti ve Malta Şövalyeleri ile de mücadele edilmiştir. Oldukça uzun soluklu bir savaş olmuş ve tam 24 yıl sürmüştür. Savaş tüm Akdeniz, Ege, Dalmaçya ve Girit bölgelerini etkisi altına almıştır. Osmanlı'nın galibiyeti ile sonuçlanan savaşta Girit alınsa da, Kandiye Kalesi direnerek Osmanlı'ya büyük bir zorluk yaşatmıştır. 1669 yılına kadar süren Kandiye Kuşatması boyunca, Osmanlılar Venedikliler tarafından baskı altına alınmış ve kuşatmayı bitirmeleri istenmiştir. Girit'in bu kadar uzun sürede alınmasının temel nedeni, Venediklilerin Osmanlılara karşı son derece gelişmiş teknolojiler kullanmasıdır. Girit'in alınmasının sebebi ise Venediklilerin, Akdeniz ve Ege'de Osmanlılar için büyük bir tehlike oluşturmasıdır.

Girit Fethinin Sonuçları Nelerdir?

Girit'in Fethi sonrası meydana gelen gelişmeler aşağıda belirtilmiştir.