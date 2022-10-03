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Giriş Tarihi: 3.10.2022 14:28 Son Güncelleme: 3.10.2022 14:28

Girit'in Fethi Tarihi - Girit Kuşatması Nedenleri ve Sonuçları Neler, Kaç Yıl Sürdü?

Girit’in Fethi Tarihi - Girit Kuşatması Nedenleri ve Sonuçları Neler, Kaç Yıl Sürdü?

Osmanlı'nın yıkılma sürecinde kazandığı zaferlerden biri olan Girit'in Fethi önemi tartışılmazdır. Bu önemli olayın ne zaman olduğunu bilmek isteyenler, Girit'in Fethi tarihi ile ilgili merak duyar. Osmanlı'nın kazançlı çıktığı bir zafer olmasından dolayı, Girit'in Fethi sonuçları öğrenilmelidir. İnsanlar, Girit'in fethi hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir sorusuna cevap arar. Girit Kuşatması sonuçları hakkında merak edilenler yazımızda…

Osmanlı'nın kazanmak için uzun yıllar mücadele vermesinden dolayı, Girit'in fethi önemi ayrı bir yerdedir. Çoğunlukla öğrenciler tarafından Girit'in fethi tarihi araştırılır. Sınavlarda çıkan konular arasında olduğu için Girit'in Fethi sonuçları herkes tarafından merak edilir. Girit'in fethi hangi padişah döneminde meydana gelmiştir diye düşünenler vardır. Osmanlı'nın, hangi devletle mücadele ettiğini ve Girit kuşatması sonuçları hakkında bilgilere ulaşmak isteyenler için işte detaylar…

Girit'in Fethi Tarihi Nedir ve Nedenleri Nelerdir?

Girit, Osmanlı Devleti ile Venedik Cumhuriyeti arasında 1645-1669 yıllarında yapılan savaş sırasında fethedilmiştir. Savaş, IV. Mehmet'in padişahlığı ve Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'nın sadrazamlığı zamanında yapılmıştır. Venedik'e ek olarak, Fransa, Papalık Devleti ve Malta Şövalyeleri ile de mücadele edilmiştir. Oldukça uzun soluklu bir savaş olmuş ve tam 24 yıl sürmüştür. Savaş tüm Akdeniz, Ege, Dalmaçya ve Girit bölgelerini etkisi altına almıştır. Osmanlı'nın galibiyeti ile sonuçlanan savaşta Girit alınsa da, Kandiye Kalesi direnerek Osmanlı'ya büyük bir zorluk yaşatmıştır. 1669 yılına kadar süren Kandiye Kuşatması boyunca, Osmanlılar Venedikliler tarafından baskı altına alınmış ve kuşatmayı bitirmeleri istenmiştir. Girit'in bu kadar uzun sürede alınmasının temel nedeni, Venediklilerin Osmanlılara karşı son derece gelişmiş teknolojiler kullanmasıdır. Girit'in alınmasının sebebi ise Venediklilerin, Akdeniz ve Ege'de Osmanlılar için büyük bir tehlike oluşturmasıdır.

Girit Fethinin Sonuçları Nelerdir?

Girit'in Fethi sonrası meydana gelen gelişmeler aşağıda belirtilmiştir.

  • Girit Adası, Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de ele geçirdiği son toprak parçası olmuştur.
  • Akdeniz ve Ege'nin güvenliği büyük ölçüde sağlanmıştır.
  • Venedik Cumhuriyeti ve müttefikleri için önemli bir kayıp yaşanmıştır.
  • Kuşatmanın, 24 yıl sürmesi Osmanlı'nın zayıflığını tüm dünyaya göstermiştir.
  • Osmanlı, Venedik ve müttefikleri arasında geçen bu savaş sırasında kullanılan yeni teknik ve teknolojilerin ne kadar önemli olduğu anlaşılmıştır.

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Girit'in Fethi Tarihi - Girit Kuşatması Nedenleri ve Sonuçları Neler, Kaç Yıl Sürdü?
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