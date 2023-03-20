Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Gitgide Nasıl Yazılır? TDK Git Gide Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
Giriş Tarihi: 20.3.2023 15:42 Son Güncelleme: 20.3.2023 15:42

Gitgide Nasıl Yazılır? TDK Git Gide Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Türkçede yazımı konusunda tereddüt yaşanan bir kısım kelimeler vardır. Bu kelimelerden biri de gitgide sözcüğüdür. Gitgide nasıl yazılır konusu araştırılarak bu hususun ayrıntılarını öğrenebilirsiniz. Gitgide kelimesinin yazımı ile ilgili en çok tereddüt yaşanan konu bu kelimenin ayrı mı, bitişik mi yazılacağı konusudur. TDK git gide doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunu sizler için araştırdık ve konuyu yazımızda derledik.

Gitgide Nasıl Yazılır? TDK Git Gide Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Gitgide nasıl yazılır konusunu araştıracağınız başlıca kaynak TDK sözlüğüdür. Bu sözlük incelendiğinde kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiğine cevap bulacaksınız. Türkçede yazımı ile ilgili tereddüt yaşanan bu tür çok sayıda sözcük vardır. Söz konusu kelimenin doğru kullanımı için cümle içinde kullanımını da inceleyebilirsiniz. TDK git gide doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Gitgide Nasıl Yazılır?

Türkçede birleşik kelimelerin yazımı ile ilgili büyük hassasiyet gösterilmelidir. Çünkü anlatılmak istenen, ancak kelimenin doğru yazımı ile mümkündür. Gitgide kelimesinin yazım şekli de bu kapsamda incelenmelidir. Kelimenin doğru yazımı "gitgide" şeklindedir. Yani söz konusu kelime birleşik yazılmalıdır.

  • Gitgide – doğru yazım
  • Git gide – yanlış yazım

TDK Git Gide Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Gitgide, zarf sınıfında kullanılan bir kelimedir. TDK'na göre gitgide kelimesinin yazımı birleşik olmalıdır. Kelimenin "git gide" şeklinde yazılması yanlış bir kullanımdır. Gitgide kelimesi Türkçemizde yaygın kullanılan bir kelimedir. Yazımı da bu kapsamda merak edilir. Kelimenin doğru kullanımı ile ilgili aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.

  • Ehliyet sınav tarihi gitgide yaklaşıyor.
  • Arkamdan gelen araç takip mesafesini gitgide kapatıyordu.
  • Karantina uzadıkça evimizdeki erzak da gitgide azalmaya başladı.
  • Aramızdaki mesafe gitgide açıldı.
  • Her ne olursa olsun gitgide hedefe yaklaştığımı hissediyorum.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gitgide Nasıl Yazılır? TDK Git Gide Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA