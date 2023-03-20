Gitgide Nasıl Yazılır? TDK Git Gide Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Gitgide nasıl yazılır konusunu araştıracağınız başlıca kaynak TDK sözlüğüdür. Bu sözlük incelendiğinde kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiğine cevap bulacaksınız. Türkçede yazımı ile ilgili tereddüt yaşanan bu tür çok sayıda sözcük vardır. Söz konusu kelimenin doğru kullanımı için cümle içinde kullanımını da inceleyebilirsiniz. TDK git gide doğru yazılışı birleşik mi, ayrı mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Gitgide Nasıl Yazılır?

Türkçede birleşik kelimelerin yazımı ile ilgili büyük hassasiyet gösterilmelidir. Çünkü anlatılmak istenen, ancak kelimenin doğru yazımı ile mümkündür. Gitgide kelimesinin yazım şekli de bu kapsamda incelenmelidir. Kelimenin doğru yazımı "gitgide" şeklindedir. Yani söz konusu kelime birleşik yazılmalıdır.

Gitgide – doğru yazım

Git gide – yanlış yazım

TDK Git Gide Doğru Yazılışı Birleşik Mi, Ayrı Mı?

Gitgide, zarf sınıfında kullanılan bir kelimedir. TDK'na göre gitgide kelimesinin yazımı birleşik olmalıdır. Kelimenin "git gide" şeklinde yazılması yanlış bir kullanımdır. Gitgide kelimesi Türkçemizde yaygın kullanılan bir kelimedir. Yazımı da bu kapsamda merak edilir. Kelimenin doğru kullanımı ile ilgili aşağıdaki cümle yapılarını inceleyebilirsiniz.