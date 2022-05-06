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Giriş Tarihi: 6.5.2022 14:33 Son Güncelleme: 6.5.2022 14:33

Gitgide Nasıl Yazılır? TDK'ya göre Git Gide Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Gitgide Nasıl Yazılır? TDK’ya göre Git Gide Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

Dilimizin kullanımının kötüleştiği bu dönemlerde yanlışları düzeltmek için “nasıl yazılır” yazılarımızı yayınlamaya başladık. Bazı kelimeleri ayrı yazılması gerekirken birleşik, bazılarını da birleşik yazılması gerekirken ayrı yazabiliyoruz. Üstelik bu yanlışlar o kadar sağlam yerleşmiş ki bazen doğru yazsak bile yanlış diye düşünüp değiştirebiliyoruz ya da tam tersi olabiliyor. Bu tarz durumlarda yazınızın doğruluğundan emin olamıyorsanız ve kontrol etmek için güvenilir bir kaynak arıyorsanız TDK’nın internet sitesine bakmanızı öneririz.

Gitgide kelimesinin yazılışı da çok fazla karıştırılır. Hatta bu kelime yazılışı sebebiyle istisna kelimeler grubundadır. Ancak birçoğumuz bu kelimeyi yanlış yazdığımız halde yanlış yazdığımızı bilmeyiz. Gitgide nasıl yazılır? TDK'ya göre git gide ayrı mı yazılır, birleşik mi? Bu yazımızda gitgidenin doğru yazılışını öğreneceğiz. Git gidenin nasıl yazıldığını öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin.

TDK'ya Göre Git Gide Nasıl Yazılır?

TDK'dan bu kelimenin doğru şekilde nasıl yazıldığına baktık. TDK'ya göre git gide nasıl yazılır? TDK'da eki olan kelimelerin birleşik yazıldığının ibaresi var. Ancak git gide bu kurala uymayan kelimelerdendir ve TDK'ya göre git gide birleşik yazılır.

Gitgide Nasıl Yazılır?

Gitgide kelimesi yazımı nedeniyle istisna kelimeler arasına girer. İyelik eki almış ikilemeler genel olarak ayrı yazılır. Buna peş peşe kelimesini örnek olarak gösterebiliriz. Ancak gitgide kelimesi bu kuralda bir istisna yaratır ve birleşik yazılır.

Örnek Cümleler

  • Hastanın durumu git gide kötüye gitmeye başladı. (Yanlış kullanım)
  • Gitgide annesine benzemeye başladı. (Doğru kullanım)
  • Gözümün önünde gitgide büyüyor. (Doğru kullanım)
  • Şu kız gitgide güzelleşmeye başladı. (Doğru kullanım)

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Gitgide Nasıl Yazılır? TDK'ya göre Git Gide Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?
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