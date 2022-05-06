Gitgide kelimesinin yazılışı da çok fazla karıştırılır. Hatta bu kelime yazılışı sebebiyle istisna kelimeler grubundadır. Ancak birçoğumuz bu kelimeyi yanlış yazdığımız halde yanlış yazdığımızı bilmeyiz. Gitgide nasıl yazılır? TDK'ya göre git gide ayrı mı yazılır, birleşik mi? Bu yazımızda gitgidenin doğru yazılışını öğreneceğiz. Git gidenin nasıl yazıldığını öğrenmek için yazımızı okumaya devam edin.

TDK'ya Göre Git Gide Nasıl Yazılır?

TDK'dan bu kelimenin doğru şekilde nasıl yazıldığına baktık. TDK'ya göre git gide nasıl yazılır? TDK'da eki olan kelimelerin birleşik yazıldığının ibaresi var. Ancak git gide bu kurala uymayan kelimelerdendir ve TDK'ya göre git gide birleşik yazılır.

Gitgide Nasıl Yazılır?

Gitgide kelimesi yazımı nedeniyle istisna kelimeler arasına girer. İyelik eki almış ikilemeler genel olarak ayrı yazılır. Buna peş peşe kelimesini örnek olarak gösterebiliriz. Ancak gitgide kelimesi bu kuralda bir istisna yaratır ve birleşik yazılır.

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