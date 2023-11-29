Give 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Give Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

'Give' fiilinin zamana göre değişen farklı halleri, dilin zaman içindeki değişimini, eylemlerin geçmişini ve şu anki durumunu ifade etme esnekliğini gösterir. Her bir hali, dilin günlük kullanımında ve çeşitli bağlamlarda sıkça karşımıza çıkar, bu da 'give' kelimesinin dilin yapı taşlarından biri olduğunu gösterir. Bu bağlamda give 2. ve 3. hali ile örnek cümleler ve give fiilinin ikinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur bilmek önemlidir.

Give 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler

"Give" fiilinin farklı halleri, dilin kullanımındaki geniş çeşitliliği ve eylemlerin zaman içindeki değişimini gösterir. Birinci hali olan "give," genellikle şu anki zamanı veya genel durumları ifade ederken, ikinci hali "gave," geçmişte gerçekleşen eylemleri belirtir. Üçüncü hali "given" ise genellikle bir durumu veya şartı vurgular.

"give" kelimesinin 2. hali (gave):

She gave her brother a ride to the airport.

The teacher gave the students a challenging assignment.

Last week, they gave a warm welcome to the new neighbors.

Last Christmas, she gave me a thoughtful gift.

He gave a speech at the graduation ceremony.

We gave our old furniture to the charity.

"give" kelimesinin 3. hali (given):

Given the circumstances, they decided to postpone the event.

The opportunity to travel was a given in her line of work.

The document was given to the manager for review.

Given the circumstances, we had to make a difficult decision.

The instructions were clear, but they were not given enough time to complete the task.

The trophy was given to the winner of the competition.

Give Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

"give" Kelimesinin İkinci Hali (gave):

"Gave," "give" fiilinin ikinci hali olup, genellikle geçmişte gerçekleşen eylemleri veya bir şeyin başka birine verilmesini ifade eder.

Örnek Cümleler: She gave me a book for my birthday. (Bana doğum günüm için bir kitap verdi.) They gave their old clothes to charity. (Eski kıyafetlerini hayır kurumuna verdiler.)

Okunuşu: [geyv]

"give" Kelimesinin Üçüncü Hali (given):

"Given," "give" fiilinin üçüncü hali olup, genellikle bir durumu, durumu veya şartı vurgular. Ayrıca, pasif yapılar içinde de kullanılabilir.

Örnek Cümleler: Given the circumstances, we had to cancel the event. (Şartlar göz önüne alındığında, etkinliği iptal etmek zorunda kaldık.) The task was given to the most experienced team member. (Görev en deneyimli takım üyesine verildi.)

Okunuşu: [giv-ın]

"give" kelimesinin bu halleri, "give" fiilinin dil içindeki kullanımındaki zaman, durum ve bağlam değişikliklerini gösterir. İkinci hali "gave," geçmişteki eylemleri ifade ederken, üçüncü hali "given," genellikle durumu, şartı veya tamamlanmış bir eylemi vurgular.