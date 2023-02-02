Gıyaben Ne Demek? Gıyaben Tanımak, Gıyabında Konuşmak Ne Anlama Gelir?

Bir kişi hakkında konuşmak ve onun yaptıklarından bahsetmek anlamına gelen gıyaben ne demek diye merak edenler olabilir. Gıyabında konuşmak ne demek diye soranlar için bu ifade, şahsen tanışılmamış olan bir kişi ve başına gelen olaylar ile ilgili konuşmak demektir. Gıyabında hangi dil diye soranların, bu kelimenin Türkçe değil Arapça olduğunu bilmesi gerekir. Gıyaben tanımak anlamı nedir? Kimler için söylenir?

Gıyaben Ne Demektir?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre gıyaben kelimesinin anlamı şu şekildedir:

kendi ortada yokken

uzaktan

na-mevcut

adını başkasından duymak

görmeden

Dilimize Arapça'dan geçmiş olan bu kelime, halihazırda tanışılmamış olan bir kişi ortamda değilken, onun hakkında yapılan konuşmaları ifade etmek için kullanılır. İnsanlar, birinden bahsederken "gıyaben tanıyorum" veya "gıyabında konuşuyorum" diyerek söz konusu kişi ile henüz yüz yüze tanışmadığını belirtir. Böylece olası bir yanlış anlaşılmanın önüne geçilir.

Gıyaben sözcüğü, günlük hayatta kullanılmasının yanı sıra bir hukuk terimi olarak da ortaya çıkar. Örnek vermek gerekirse, masumluğu kanıtlanmış olan ancak duruşmaya katılamayan bir sanık için hakim "gıyaben aklandı" diyerek karar verebilir. Ya da tam tersi bir şekilde, suçluluğu ispatlanmış olan sanık için "gıyaben tutuklama" emri çıkarılabilir. Bu karardan sonra kişi tutuklanır.

Gıyaben Kelimesi Kullanımına Örnekler

Aşağıda, içinde gıyaben ifadesine yer verilen bazı cümleler verilmiştir. Nerelerde kullanıldığını anlamak açısından örnekler faydalı olabilir.

Onun gıyabında konuştuğumuzu duymuş olabilir.

Ayşe'yi gıyaben tanırım ama iyi birini benziyor.

Furkan'ın gıyabında buna karar vermeye hakkınız yok!

Bir kişiyi yeterince tanımadan gıyabında konuşmayı sevmiyorum.

Bilip bilmeden gıyabında atıp tutmamalısın!

Mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmaya kadar Ahmet'in gıyaben tutuklanmasına karar verdi.

Hakkınızda çok şey duyduğum için sizi gıyaben tanıyorum.