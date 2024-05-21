Giysi Eş Anlamlısı Nedir? Giysinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Giysi kelimesi birden fazla eş anlama sahip kelimelerdendir. Bundan dolayı bu kelimenin kullanılacağı cümlelerde her birini kullanmak mümkün olmaktadır. Hangisi kullanılırsa kullanılsın anlam yanlış olmayacaktır. Giysinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı bundan dolayı merak edilenlerdendir. Giysi eş anlamlısı nedir sorusuna yazılışı farklı olan birçok kelime ile yanıt vermek mümkün olmaktadır.

Giysi Eş Anlamlısı Nedir?

Giysi kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre verilmiş bir tanımı bulunmaktadır. Her türlü giyim eşyası giysi olarak bilinmektedir. Bununla birlikte bu anlama gelen birçok kelime bulunur. Bu kelimelerin her biri aynı anlamı taşıyor olsa da yazılış şekilleri birbirinden farklıdır. Bazılarının kullanımı günümüzde azalma gösterse de hala bilinen kelimelerden biri olduğu söylenebilir. En bilinen eş anlamlıları ise şunlardır:

Libas

Elbise

Esvap

Kıyafet

Bu kelimelerden kıyafet günümüzde en çok kullanılan eş anlamlısıdır. Bununla birlikte esvap eskilerde kalsa da hala bilinen bir kelimedir. Sevp kökünden türemiştir ve örtünmek anlamına gelir. Libas ise daha çok halk ve tekke edebiyatı şiirlerinde geçen bir kelimedir.

Giysinin Eş Anlamlısının Cümlede Kullanımı

Giysi kelimesinin eş anlamlıları cümle içerisinde kullanıldığında yine giysi kelimesinin anlamını taşıyacaktır. Örnek cümleler ise şu şekildedir: