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Haberler Eğitim Haberleri Giysi Eş Anlamlısı Nedir? Giysinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 21.5.2024 11:23 Son Güncelleme: 21.5.2024 11:26

Giysi Eş Anlamlısı Nedir? Giysinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Türkçede birçok kelime eş anlama sahiptir. Bu kelimelerin bazısının bir bazısının da birden fazla anlamı bulunur. Birden fazla eş anlama sahip olan kelimelerden birisi ise giysidir. Bundan dolayı giysi eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı hakkında detaylı olarak araştırma yapılır. Kişiler giysi eş anlamlısı nedir sorusuna yanıt bulduklarında bu kelimeleri de rahatlıkla cümlede kullanabilme şansına sahip olurlar.

Giysi Eş Anlamlısı Nedir? Giysinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Giysi kelimesi birden fazla eş anlama sahip kelimelerdendir. Bundan dolayı bu kelimenin kullanılacağı cümlelerde her birini kullanmak mümkün olmaktadır. Hangisi kullanılırsa kullanılsın anlam yanlış olmayacaktır. Giysinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı bundan dolayı merak edilenlerdendir. Giysi eş anlamlısı nedir sorusuna yazılışı farklı olan birçok kelime ile yanıt vermek mümkün olmaktadır.

Giysi Eş Anlamlısı Nedir?

Giysi kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre verilmiş bir tanımı bulunmaktadır. Her türlü giyim eşyası giysi olarak bilinmektedir. Bununla birlikte bu anlama gelen birçok kelime bulunur. Bu kelimelerin her biri aynı anlamı taşıyor olsa da yazılış şekilleri birbirinden farklıdır. Bazılarının kullanımı günümüzde azalma gösterse de hala bilinen kelimelerden biri olduğu söylenebilir. En bilinen eş anlamlıları ise şunlardır:

  • Libas
  • Elbise
  • Esvap
  • Kıyafet

Bu kelimelerden kıyafet günümüzde en çok kullanılan eş anlamlısıdır. Bununla birlikte esvap eskilerde kalsa da hala bilinen bir kelimedir. Sevp kökünden türemiştir ve örtünmek anlamına gelir. Libas ise daha çok halk ve tekke edebiyatı şiirlerinde geçen bir kelimedir.

Giysinin Eş Anlamlısının Cümlede Kullanımı

Giysi kelimesinin eş anlamlıları cümle içerisinde kullanıldığında yine giysi kelimesinin anlamını taşıyacaktır. Örnek cümleler ise şu şekildedir:

  • Elbisenin boyunu kısaltmaya gerek var mı?
  • Eski sandıktan bir sürü esvap çıktı.
  • Kılık kıyafet kurallarına ne zaman uyacaksın?
  • Düğün için uygun bir libas seçti.

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Giysi Eş Anlamlısı Nedir? Giysinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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