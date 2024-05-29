Gizem Eş Anlamlısı Nedir? Gizem Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Gizem genellikle sırlarla, bilinmeyenlerle doludur ve bu durum insanda zaman zaman korku yaratsa da genellikle insanın merak duygusunu harekete geçiren başlıca durumlardan biridir.Son zamanlarda kız çocukları için isim tercihleri arasında sıkça kullanılan gizem kelimesinin eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı günümüz yazımında ve ifadelerinde sıklıkla rastlanılan bir kelimedir.

Gizem Eş Anlamlısı Nedir?

Türkçe kökenli bir kelime olan; belirsiz, çözülmesi zor veya bilinmeyen esrarengiz durumları ifade etmek için kullanılan ek olarak kız çocuklarına verilen isimlerin başında yer alan kelimelerden biri olan gizem kelimesinin eş anlamlısı Türkçe'mizde sır kelimesidir.

Gizem Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Gizem kelimesinin eş anlamlısının cümle içinde kullanımı oldukça karşılaşılan durumlardan biridir. Gizem kelimesinin cümle içinde kullanımına bazı örnekler aşağıdaki gibidir:

Bu eski evin bodrumunda gizli bir sır olduğunu düşünüyorum

Bu eski evin bodrumunda gizli bir sır olduğunu düşünüyorum

Büyükbabanın yaşamında sırlarla dolu bir geçmiş olduğunu duydum, ama detayları bilmiyorum

Oyunun sonunda ortaya çıkan sır, herkesi şaşırttı ve hayran bıraktı.