Glasnost ve Perestroyka Hangi Ülkede İlan Edildi? Glasnost ve Perestroyka Nedir, Kim İlan Etti?

Glasnost ve Perestroyka hangi ülkede ilan edilmiştir, yakın dünya tarihine baktığımızda Sovyetler Birliği'nde olduğunu görürüz. Sovyet tarihinde yer alan ve bir ekonomi politikası olan Glasnost ve Perestroyka kim ilan etti, baktığımızda dönemin başkanının ilan ettiğini görürüz. Bu bilgilerin yanında Glasnost ve Perestroyka nedir, baktığımızda bir ekonomi politikası olduğunu öğreniriz. Rusça'da glasnost, açıklık anlamına gelmektedir. Var olan ekonomiyi değiştirmek amacıyla planlanmıştır.

Glasnost ve Perestroyka Nedir?

Devletler, siyasi düzenlerini, ekonomik, sosyal, toplumsal ve daha birçok düzenini korumak için çeşitli politikalar üretmektedir. Bu hareketler var olan düzeni yenileme ve ülkenin devamlılığını sağlamak için üretilen reform hareketleri olmaktadır. Her ülke mü bitmeye ya da siyasi düzeni bozulmaya başladığında reform hareketleri yapmaya başlamaktadır. Bunun en güzel örneğini Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde yaptığı reform, Tanzimat ve ıslahat hareketlerinde görebiliriz.

Bu durumda Rusya'nın uzun tarihine baktığımızda Glastnost(açıklık) ve Perestroyka(yeniden yapılandırma) Sovyetler rejiminin büyük liderlerinden olan Mihail Gorbaçov'un Sovyetlerin (SBKP) son dönemlerini yaşadığını görerek, ülkeyi ve siyasi düşünceyi yeniden diriltmek amacıyla demokratikleşme adına yaptığı bir dizi politik hamlenin genel adı olarak tanımlanabilir.

Glasnost ve Perestroyka Hangi Ülkede İlan Edildi?

Glasnost ve Perestroyka, Sovyetler rejiminin büyük liderlerinden olan Mihail Gorbaçov'un Sovyetlerin (SBKP) son dönemlerini yaşadığını görerek, ülkeyi ve siyasi düşünceyi yeniden diriltmek amacıyla demokratikleşme adına yaptığı bir dizi politik hamlenin genel adı olarak tanımlanabilir. Bu demokratikleşme reformları, 1985 yılında uygulanmaya başlanmış ve Aralık 1991 yılında Sovyetler Birliği rejiminin çöküşüyle sona ermiştir.

Glasnost(açıklık) veya Perestroyka (yeniden yapılandırma) anlamına gelen bu ekonomi politikaları, Sovyetlerin yıkılışına engel olamamış aksine demokratikleşme adına atılan özgürlük mantığı ülke içindeki muhalif grupların daha da güçlenmesini sağlamış ve devlet kısa sürede iç karışıklıklarla çalkalanmaya başlamıştır.

Glasnost ve Perestroyka Kim İlan Etti?

Glasnost (açıklık) Perestroyka (yeniden yapılandırma) ve Sovyetler Birliği'nin son döneminde Mihail Gorbaçov'un liderliğinde ülkede özellikle ekonomik sorunlara son vermek amacıyla uygulanmış bir politikaların tümüne verilen isimdir. Glasnost (açıklık) Perestroyka (yeniden yapılandırma), 1985'te uygulanmaya başlamış, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla son bulmuştur.

Glasnost, bir anlamda fikir ve ifade özgürlüklerinin bir bileşkesi olarak görülebilir. Bu politikadaki amaç, özellikle Çernobil faciası sonrası yaşanan infialin ardından Sovyet toplumunda devlete ve yöneticilere karşı güven duyulmasına aracı olmaktı. Gorbaçov'un sosyalizm anlayışına göre, artık sosyalizmi kangren eden bir takım uygulamaların sona erdirilmesi şarttı ve bu ancak toplumun her düzeyinin katılabileceği, herkese söz hakkı tanınacak olan bir tartışma ortamıyla mümkün olabilirdi.