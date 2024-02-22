Glop Nedir? Elbisede, Elektrikte ve Tıpta Glop Ne Anlama Gelir?

Glop kelimesi, zaman zaman bulmacalarda veya tıp, tekstil, elektrik gibi alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Batı kökenli bir kelime olan Glop, TDK sözlükte doğrudan bir anlama sahip değildir. Kullanım bağlamına göre ifade ettiği anlamları değişen bu kelimeye aşina olmayanlar, duyduklarında ilginç bulabilir. Bu nedenle glop nedir? Sorusunu araştırabilir. Elbisede, elektrikte ve tıpta glop nedir? Diye merak edenler için işte cevaplar…

Elbisede Glop Ne Anlama Gelir?

Glop, tekstilde kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkar. Sütyenlerin ve abiye benzeri kıyafetlerin göğüs kısmında bulunan süngerimsi yapıya sahip olan materyaldir. Destekli veya desteksiz olabilmektedir. Bu tür kıyafetlerin daha rahat olabilmesi için glop kullanılır. Bazı braletlerde, mayo ve bikinilerde de karşımıza çıkabilmektedir.

Elektrikte Glop Ne Anlama Gelir?

Elektrikte, özellikle aydınlatma alanında glop kelimesi, oldukça farklı bir anlamı ifade eder. Genellikle glop armatür şeklinde karşımıza çıkan bu terim, bir tür aydınlatma aracıdır. Genellikle banyolarda, apartman içlerinde veya bahçelerde kullanılan glop armatürler tavana monte edilen aydınlatma araçlarıdır. Nemli ortamlarda kullanılabilen bu ürünleri havuz kenarlarında kullanılan aydınlatmalarda ve tuvaletlerde sıklıkla görürüz. Birçok çeşidi olan glop armatürler, en çok yarım daire şeklindeki modelleri ile karşımıza çıkar ve sensörlü aydınlatma olarak da kullanılabilir.

Tıpta Glop Ne Anlama Gelir?

Glop, tıpta ise idrar retansiyonu anlamındadır. Vücutta biriken idrarın normalden daha fazla olması durumuna glop denilir. Glop, genellikle idrar kesesinin dolu olmasına rağmen bireyin idrar yapma yeteneğinin kısıtlandığı bir durumu ifade eder. Bu durum, idrarın normal şekilde dışarı atılamaması veya tamamen boşaltılamaması sonucunda ortaya çıkar. İdrar retansiyonu, genellikle idrar yollarındaki bir tıkanma, sinir sistemi sorunları veya kas zayıflığı gibi faktörlerden kaynaklanabilir.