GMBH Ne Demek? Almanca GMBH Şirket Nedir, Ne Anlama Gelir?

Avrupa'nın en gelişmiş sanayiye ve en güçlü ekonomisine sahip olan Almanya'da çokça görülen bir şirket tipi olan gmbh ne demek diyenler olabilir. Almanca gmbh şirket nedir diye soranlar için bu, limited şirketler ile sınırlı sorumlu şirketleri tanımlar. Almanya'daki üç şirket türünden biri olan GMBH şirketi ne anlama gelir diyenler bulunur. Limited şirket anlamına gelen gmbh nedir?

GMBH Ne Demektir?

Gmbh'nin açılımı, "Gesellschaft mit beschränkter Haftung"dur ve Almancada, "sınırlı sorumluluğu olan şirket" ile "limited şirket" anlamına gelir. Almanya'da bulunan birçok özel limited şirketin adından sonra kullanılan bir ektir.

Gmbh, Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan LLC'nin (limited şirket) veya diğer birçok ülkedeki Ltd'nin eşdeğeridir. Almanya'daki en yaygın şirket türüdür. Bu tarz şirketler, bireyler, kamu şirketleri veya ortaklar dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlara da ait olabilir.

GMBH Şirketinin Özellikleri Nelerdir?

Limited veya gmbh şirketinin özelliğine bakılacak olursa, iki temel kısımdan oluştuğu görülür. Bunlar; müdürler ile genel kuruldur. Müdürler temsil, genel kurul ise karar organı olur. Gmbh veya limited şirketlerde hissedar sorumluluğunun, yatırım tutarıyla sınırlı olduğu görülür. Bu tip kuruluşlarda hissedarlar, şirketin borçlarından sorumlu değildir. Bundan dolayı şirketin iflas etmesi durumunda kişisel varlıklarını korumayı sürdürürler. Sorumluluk, şirketin sahip olduğu varlık ile paraleldir. Limited şirketlerdeki tüm ortaklar, kendi şirketlerinde çalışan olarak çalışabilirler. Ortakların değiştirilmesi ise yasalara göre mümkündür.

Özel bir limited şirket ile halka açık bir limited şirket arasındaki en önemli fark, özel bir limited şirketteki hisselerin halka arz edilmemesi ve borsada işlem görmemesidir. Almanya'da limited şirket veya gmbh şirket sayısı diğer şirket türlerine göre daha fazladır. Öte yandan, Almanya, Avusturya ve İsviçre'de limited şirketler isimlerinin sonuna gmbh kısaltmasını ekler. Ülkemizde bu tip kuruluşların sonuna "ltd" kısaltması getirilir. Açılımı "limited company", anlamı ise "limited şirketi"dir.