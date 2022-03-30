Göbeklitepe’yi Hacivat Karagöz gösterisiyle tanıttılar

Siverek'te Halit Gülpınar Ortaokulu tarafından düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) fuarından birbirinden önemli projeler katılımcıların beğenisine sunuldu. 2 gün açık kalacak olan fuarda, projeyi geliştiren öğrenciler, ziyaretçilere yaptıkları çalışmaları pratik ve sözlü olarak tanıtıyor.

GÖBEKLİTEPE'Yİ HACİVAT VE KARAGÖZ OYUNUYLA TANITTILAR

Bilim fuarında dikkat çeken projelerden biri, 7. Sınıf öğrencileri Elif Özgeyik ve Ezra Özçınar tarafından geliştirilen proje ile 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihinin en büyük miraslarından biri olan ve UNESCO dünya mirası listesine giren Göbeklitepe Hacivat ve Karagöz oyunuyla tanıtılmaya çalışıldı. Katılımcılara tarafından yoğun ilgi ile karşılanan çalışma, öğrenciler tarafından ziyaretçilere tanıtıldı.

TÜBİTAK Bilim Fuarı ile ilgili açıklamada bulunan Okul Müdürü İbrahim Karakaş, "Öğrencilerimizin TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında hazırlamış olduğu 24 projeyi hem öğrenci velilerimize, hem Siverekli vatandaşlarımıza sunmak amacıyla fuarımızı açmış bulunmaktayız. Çalışmamız 2 gün sürecek, 2 gün boyunca mesai saatine kadar herkes gelip gezebilir. Çocuklarımız bu projeler ile kendilerine olan güvenleri artıyor, bununla beraber Bilim, Sanat, Sosyal ve Kültürel çalışmalarla tanışma fırsatı buldu. Bu çalışma sayesinde öğrencilerimiz her anlamda kendilerini ispatlamış oldu. Emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerime çok teşekkür ediyorum'' dedi.

Hacivat ve Karagöz oyunu tasarlayan öğrencilerden 7 sınıf öğrencisi Ezra Özçınar'da," Projemizin ismi, Geçmişten Günümüze Milli Değerlerimiz ile Dünya UNUESKO miraslar listesine giren Göbeklitepeyi Hacivat ve Karagöz oyunu ile tanıtmak. Bu proje sayesinde insanlarımızı geçmişten günümüze değerlerimiz hakkında bilinçlendirmeyi amaçladık" diye konuştu.

Özçınar kendilerine imkan verildiği taktirde, bu projeyi geliştirip dünyada tanıtabileceklerini belirtti.