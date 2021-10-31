Türkçe, tarihten bu yana farklı topluluklar ve devletler ile kurduğu ilişkiler sayesinde farklı dillerle de etkileşime girmiştir. Bu etkileşim sonucunda da dilimize farklı dillerden eklemeler olmuştur. Uzun yıllardan bu yana dilimizde olan göç kelimesi de kişilerin anlamını merak ettiği kelimelerden biri olarak karşımıza çıkar. İşte merak edilen Göç eş anlamlısı nedir? Göç kelimesinin eş anlamlısı sorusunun yanıtları.

GÖÇ KELİMESİNİN ANLAMI

Göç kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Bunlardan birincisi kişilerin ve toplumların ekonomik, siyasal ya da toplumsal nedenler ile yaşadıkları yeri terk edip farklı bir yere taşınmasıdır. Bir diğer tanım ise nakil, evden eve taşınma sürecidir. Son olarak bazı hayvanların mevsimsel olarak bir yerden başka bir yere gitmesidir. Bu tanımların hepsi göç kelimesinin karşılığıdır. Kişiler bu durumları karşılamak için göç kelimesini kullanır.

GÖÇ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Kişilerin ve toplumların ekonomik, siyasal ya da toplumsal nedenler ile yaşadıkları yeri terk edip farklı bir yere taşınması olarak tanımlanan göç kelimesinin birden fazla eş anlamlı kullanımı vardır. Hicret, nakil ve taşınma sözcükleri de nakil kelimesini karşılar. Bireyler hem konuşma hem de yazı dilinde göç kelimesi yerine hicret, nakil ve taşınma kelimelerini kullanabilir. Bu eş anlamlı kelimelerden biri olan hicret dilimize Arapçadan geçmiştir. Genellikle dini metinlerde kullanımı yaygın olarak kurulur.

GÖÇ KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Göçmen kuşlar havalar soğuyunca güneye doğru göç ederler.

Eski topluluklar hayatta kalmak için su kenarlarına göç ederek yaşam alanlarını kurdular.

Göç, savaş dönemlerinde kişilerin zorunlu olarak yurtlarını terk etmesi demektir.

GÖÇ KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

Hicret:

Peygamber efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret etmişti.

Nakil:

Okulundan memnun olmadığı için dönem ortasında farklı bir okula nakil oldu.

Taşınma:

Yeni işinden dolayı farklı bir şehre taşınma işlemlerini elinden geldiğince hızlandırarak tamamladı.