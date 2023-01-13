Goethe Kimdir? Goethe Eserleri, Sözleri, Şiirleri ve Tiyatro Oyunları

Aydınlanma Çağı'nın düşünceleriyle yetiştirilen Goethe, Alman edebiyatının en önemli isimlerinden biri olmasıyla birlikte, adını dünyada da duyurmuş ve önem kazanmış bir yazardır. Dolayısıyla hayatı ve eserleri de en az kendi kadar araştırılmakta ve merak edilmektedir. Goethe'nin şiirlerini ve tiyatro oyunlarını merak eden ilgililer yazarı çokça araştırmaktadır. Hangi akımdan etkilendiğinden, sözlerine ve eserlerine tüm ayrıntıları merak eden okuyucularımızın Goethe hakkında tüm bilgilere ulaşabilecekleri yazımızı sizler için derledik.

Johann Wolfgang von Goethe kimdir?

28 Ağustos 1749 doğumlu olan Goethe, Almanya'nın Frankfurt ilçesinde doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren oldukça iyi ve kapsamlı bir özel eğitim imkânına sahip olmuştur. Eğitimine 1756'da bir devlet okulunda başlamış, 1758'e kadar öğrenimine burada devam etmiştir. Babasının özel öğretmenler tutarak verdirdiği eğitimler kapsamında Fransızca, İngilizce, İtalyanca, Latince, Yunanca gibi dil öğrenimlerinin yanı sıra, çello ve piyano çalmayı, biniciliği, eskrimi ve dans etmeyi de öğrenmiştir. Frankfurt, o yıllarda Fransız işgali altındadır ve Goethe orada bulunan tiyatro topluluklarının sergilediği oyunlardan çok etkilenmiştir. Bu etkilenme hali kendisinin Fransız edebiyatına ilgi duymasına yol açmıştır.

18 yaşına gelince babasının isteğine uyarak hukuk öğrenimi için Leipzig'e gitmiştir. Dönemin sanatçıları, edebiyatçıları ve arkeologlarıyla tanışan Goethe, üç yıl sonra 1768'de ağır bir hastalıkla evine dönmek zorunda kalmıştır. Evde kaldığı iki yıl boyunca simya ve astroloji ile ilgilenen yazar, bir yandan da "Die Mitschuldigen" adını verdiği ilk tiyatro eseri niteliğini taşıyan komedisini yazmıştır. Tamamen iyileştiğinde, eğitimini tamamlamak üzere Strasbourg'a gitmiştir. Hukuk eğitimine devam eden Goethe, eğitimini başarı ile bitirerek Yüksek Takdir belgesine layık görülmüştür. Frankfurt Jüri Mahkemesi'nde, Dava Vekili olarak çalışmaya başlamasından sonra Alman Yüksek Mahkemesi'ndeki avukatlık stajı yapmıştır. Frankfurt'ta bir büro açan Goethe, bir yandan da edebiyatla olan ilişkisinden vazgeçmemiştir. 1771-1773 yılları arasında birçok eser yazan yazarın ''Fırtına ve Coşku" döneminin temel yapıtı olarak kabul görmüştür. Zamanla hukuk alanına ilgisini kaybeden yazar, birçok kitap yazmıştır ve çok geçmeden Goethe tüm Avrupa'da ünlenmiştir.

Bir süre politikayla ilgilenen yazar, Weimar Dükü'nün özel danışmanlığını yapmaya başlamıştır ve kurulun üyesi olmuştur. Yeni kurulan maden ocağı komisyonuna yönetici seçilirken yol yapımı komisyonu yöneticisi olmuştur. 1782'de de maliye bakanı olarak görev almıştır ve o yıllar içinde birçok alanda yaptığı araştırma ve makalelerle yazın yaşamını sürdürmüştür. Ölümüne kadar birçok alanda bir sürü eser yayınlayan ve araştırma yapan Goethe, 22 Mart 1832'de, kaynaklarda belirtildiği üzere kalp krizinden hayata gözlerini kapamıştır.

Goethe'nin Edebi Kişiliği, Şiirleri ve Eserleri?

Annesi ve babası varlıklı ve aydın olan yazar, çocukluğunda Aydınlanma Çağı'nın düşünceleriyle yetiştirilmiştir. Edebiyat ve sanatla iç içe yetişmiş ve büyümüş olan sanatçı, ilerleyen yıllarda bildiği diller dışında Farsça ve Arapça da öğrenmiştir. Yazdığı ilk roman olan Genç Werther'in Acıları'yla evrensel bir üne kavuşan Goethe, bu romanla Alman edebiyatında Coşkunluk Akımı olarak bilinen yeni bir çığır açmıştır. Bu yıllarda ilahiler ve kısa şiirler yazmıştır. Çok yapmacıklı aşkları ve eğlenceli konuları ele alan yazar, bu konuların kendi kişiliğine uymadığını fark ederek,klasik sanat anlayışını benimsemiştir.

1805 senesi ve sonraki zamanlarda ise daha çok manevi ve dini ağırlıklı eserler yazan Goethe, Almanya edebiyatında etkisi oldukça büyük olan bir yazardır ve Goethe'nin benimsediği anlayış, farklı çevrelerce kabul görmüştür.

Goethe'nin Eserleri Nelerdir?

Şiirleri;

Heidenröslein

Der Erlkönig

Der König in Thule

Prometheus

Hermann ve Dorothea

Mailied

Vor Gericht

Dramaları;

Sevgilinin Keyfi

Sevdalıların Çilesi

Suça Katılanlar

Clavigo

Der Triumph der Empfindsamkeit

Proserpina

Büyük Cophta

Yurttaş General

Die naturliche Tochter

Roman ve Öyküleri;

Genç Werther'in Acıları (Roman)

Gönül Yakınlıkları (Roman)

Alman Göçmenlerin Sohbetleri (Öykü)

Wilhelm Meister'in Seyahat Yılları (Roman)

Doğa Bilimi Çalışmaları;

Über den Granit

Über den Zwischenkiefer der Menschen und Tiere