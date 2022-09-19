Gök Girsin Kızıl Çıksın Ne Demek? Eski Türklerde Gök Girsin Kızıl Çıksın Yemini Ne Anlama Gelir?

Türk tarihine baktığımız zaman günümüze kadar gelmiş pek çok anlamlı söz ve deyimler görebiliriz. Gök girsin kızıl çıksın sözü de tam da bahsi geçen, eski Türk toplumlarından bugüne kadar gelmiş anlamını muhafaza eden bir sözlerden biridir. Peki, gök girsin kızıl çıksın ne anlama gelir? İşte detaylı yanıtlar...

Gök Girsin Kızıl Çıksın Yemini Ne Anlama Gelir?

Gök girsin kızıl çıksın sözünün anlamına girmeden evvel, Türk tarihine ait bazı ayrıntılarının ele almalıyız ki bu önemli sözün anlamı daha net kavranabilsin.

Eski Türk toplumları yani atalarımız, var oluşlarından beri askerliğe ve vatanı muhafaza etmeye oldukça önem verirlerdi. Bir askerin vatanı için kendini siper ederken en önemli yoldaşları, içindeki vatan sevgisi ve silahıdır. Atalarımız zamanında silah kuşanan her Türk, silahı üzerine yemin ederdi ki günümüzde hala askerlerimiz bu geleneği sürdürmektedir. Gök girsin kızıl çıksın yemini de atalarımızın kılıçları üzerine ettiği, oldukça anlamlı bir yemindir. Asker ve komutanlar savaşa giderken ya da görev alırken kılıçlarını havaya kaldırarak 'Gök girsin kızıl çıksın' yeminini ederlerdi. Yemindeki 'gök' kelimesi, çeliğin eridikten sonra su verilmesi üzerine mavi rengini almasından esinlenilerek kullanılmıştır, 'kızıl' kelimesi ise kanı temsil eder. Bu yemin, eğer ki sözümden dönersem bu kılıç bedenime gök gibi girsin kızıl çıksın (kanımı akıtsın) anlamına gelir.