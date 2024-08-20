Gökçeada Sualtı Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Gökçeada Sualtı Milli Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

Gökçeada Sualtı Milli Parkı, doğal güzellikleri ve zengin sualtı ekosistemleri ile dikkat çeker. Üstelik bu park hem dalış tutkunları hem de doğaseverler için benzersiz bir keşif alanı sunar. Bu nedenle yerli ve yabancı turistler için de vazgeçilmez bir yer olarak da görülür. Park alanını ziyaret etmek isteyen herkes; Gökçeada Sualtı Milli Parkı nerede, Gökçeada Sualtı Milli Parkı'na nasıl gidilir, Gökçeada Sualtı Milli Parkı yol tarifi nedir ve Gökçeada Sualtı Milli Parkı giriş ücreti ne kadardır gibi sorularının cevaplarını öğrenmelidir.

Gökçeada Sualtı Milli Parkı Nerededir?



Gökçeada Sualtı Milli Parkı Gökçeada'nın kuzeydoğusunda Kuzulimanı ile Kaleköy arasında yer alır. Berrak ve temiz sularında çeşitli deniz yaşamını barındıran, eşsiz bir sualtı dünyası sunan bu park, Türkiye'nin ilk ve tek sualtı parkı olma ünvanına sahip olan yerdir. Gökçeada, Çanakkale iline bağlıdır ve adanın güney kıyısında, özellikle Kaleköy ve Yıldızkoy gibi bölgelerde sualtı parkına ait dalış alanları bulunur.

Gökçeada Sualtı Milli Parkı'na Nasıl Gidilir?

Gökçeada Sualtı Milli Parkı'na kendi aracınızla ulaşım sağlamak en ideal yoldur. Ayrıca Kabatepe Limanı'ndan arabalı feribot ile yaklaşık olarak bir buçuk saatlik yolculukla karadan adaya ulaşım kolaylıkla sağlanabilir.

Gökçeada Sualtı Milli Parkı Giriş Ücreti Nedir?

Gökçeada Sualtı Parkı'na doğrudan bir giriş ücreti olup olmadığı, genellikle yerel düzenlemelere ve sualtı parkının yönetim şekline bağlıdır. Ancak, bu tür sualtı koruma alanlarında genellikle giriş ücretinin alınmadığı bilinir. Bunun yerine, dalış yapabilmek için gerekli olan hizmetler ve ekipmanlar için ücretler ödenir.