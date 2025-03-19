Gökdelen Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Gök Delen Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Şehirlerin siluetini değiştiren ve modern mimarinin en dikkat çekici yapılarından biri olan gökdelenler, hem yüksekliği hem de gösterişli tasarımlarıyla bilinir. Günümüzde büyük şehirlerde sıkça karşılaştığımız bu yapılar, hem iş merkezleri hem de konut olarak kullanılmaktadır. Ancak, gökdelen kelimesinin yazımı konusunda zaman zaman hatalarla karşılaşabilmekteyiz. Gökdelen nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır demeden önce, belirli bir kurala göre yazıldığını söylemek gerekir.

Gökdelen Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı "gökdelen" şeklinde bitişik olmalıdır.

Yanlış kullanım: gök delen

gök delen Doğru kullanım: gökdelen

Bu kelimenin bitişik yazılmasının nedeni, anlam kayması yaşanmasıdır. "Gök" ve "delen" kelimeleri birleşerek yeni bir kavram oluşturduğu için bitişik yazılır.

TDK'ye Göre Gök Delen Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen kurallara göre, "gökdelen" kelimesi bitişik yazılır. Yani doğru yazım şekli "gökdelen"dir. Ayrı yazımı olan "gök delen" ise yanlıştır.