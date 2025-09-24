Gökkuşağı Nasıl Oluşur? Gökkuşağı Neden Yağmurdan Sonra Çıkar ve Nasıl Meydana Gelir?

Gökkuşağı, doğanın en büyüleyici görsel olaylarından biridir. Özellikle yağmurdan sonra gökyüzünde belirdiğinde insanların ilgisini çeker. Gökkuşağı nasıl oluşur ve neden sadece yağmur sonrası görülür, nasıl meydana gelir soruları bu noktada öne çıkan sorulardandır.

GÖKKUŞAĞI NASIL OLUŞUR?

Gökkuşağı, güneş ışığının yağmur damlalarına çarpmasıyla oluşan doğal bir ışık oyunudur. Güneş ışığı, beyaz görünse de aslında farklı renklerin birleşiminden oluşur. Yağmur damlalarına girdiğinde ışık kırılır, yani yön değiştirir ve renklerine ayrılır. Damlanın içinde yansıyan ışık, tekrar kırılarak göze ulaşır ve böylece gökyüzünde renkli bir yay şeklinde görünür. Bu süreç, kırılma, yansıma ve tekrar kırılma adı verilen doğal olaylar zinciriyle gerçekleşir.

GÖKKUŞAĞI NEDEN YAĞMURDAN SONRA ÇIKAR, NASIL MEYDANA GELİR?