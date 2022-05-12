Gökkuşağı Nasıl Oluşur? Gökkuşağı Renkleri Ve Sıralaması Nedir, Kaç Renkten Oluşur?

Gökkuşağı 7 farklı renkten oluşan bir meteorolojik olaylardan bir tanesidir. Gökyüzünde beliren bu renkler oldukça hoş bir görüntü oluşturmaktadır. Genellikle yağmur yağdıktan sona görülmektedir. Fakat her zaman ortaya çıkmamaktadır. Gökkuşağı ile ilgili araştırmalar ve bilimsel veriler ortaya konmadan önce birden fazla batıl inançlar bulunmaktadır. Fakat yapılan çalışmalar ile tüm bu inançların aslında ne olduğu açıklanmıştır. Gökkuşağının oluşabilmesi için gerçekleşmesi gereken durumlar söz konusudur. Peki bu durumlar nedir? Gökkuşağı renkleri nelerdir, nasıl oluşur? Soruların yanıtları ve daha fazlası yazımızın devamında yer almaktadır. Okumaya devam ederek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Gökkuşağı Nedir?

Gökkuşağı kelime yapısı olarak birleşik bir addır. Kelime anlamı olarak yağmur damlacıkları içerisinden güneş ışınlarının kırılarak yansıması nedeniyle oluşan yedi renk görünümlü bir yay biçiminde olan görüntü olarak tanımlanmaktadır. Eski çağlarda Güney Amerika yerlileri gökkuşağının denizin üzerinde görülmesinin şans getireceğine inanmışlardır.

Sibirya'da ise gökkuşağı güneşin dili olarak düşünülmekteydi. Fakat yapılan araştırmalar gökkuşağının kırılma sonucu oluştuğunu ve bir meteorolojik olay olduğunu açıklamıştır. Gökkuşağının birden fazla ismi de bulunmaktadır. Bunlar; alkım, ebemkuşağı, hacılarkuşağı, Meryem ana kuşağı, ebekuşağı, eleğimsağma, yeyhör, süleyke isimleridir. Moğollarda solongo Buryatlarda holongo olarak adlandırılmaktadır.

Gökkuşağı Nasıl Oluşur?

Gökkuşağının nasıl oluştuğu birçok kişi tarafından merak edilen konulardan bir tanesidir. Gökkuşağı genellikle yağmur sonrası karşımıza çıkmaktadır. 7 farklı renkten oluşan gökkuşağı adeta bir görsel şölen sunar. Peki gökyüzünde oluşan bu görsel şölen yani gökkuşağı nasıl oluşur? Gökyüzünde gökkuşağı oluşabilmesi için öncelikle güneşin olması gerekmektedir. Genellikle sağanak yağışın olduğu zaman görülen gökkuşağı ikindiye doğru oluşur.

Güneş ışınlarının kırılıp yansıması sonucu oluşmaktadır. Damlalar arasından kırılan güneş ışığı gökyüzüne dağılır böylece gökkuşağı oluşmuş olur. Genellikle yağmur damlaları büyük olduğunda gökkuşağı daha net bir şekilde görülmektedir. Oluşan kırılma ve dağılma sonucunda 7 ayrı renk ortaya çıkmaktadır. Gökkuşağı renkleri en bilindik renkler olup birbirleri ile iç içe geçmiş gibi göründüğünden bazen renkler karıştırılabilmektedir.

Gökkuşağı ile ilgili bilinmesi gereken bir diğer bilgi ise gökkuşağı yalnızca yağmurdan sonra değil sisli bir hava durumunda da meydana gelebilmektedir. Güneş ışınları sis tanecikleri tarafından da kırılarak gökkuşağı oluşturabilmektedir. Gökkuşağı her zaman güneşin tam karşı kısmında oluşmaktadır.

Gökkuşağı Hangi Renklerden Oluşur?

Gökkuşağını oluşturan renkler yedi tanedir. Her bir renk güneş ışınlarının kırılması sonucu oluşmaktadır. Güneşin kırılması ile oluşan gökkuşağındaki renkler şunlardır: