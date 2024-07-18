Göksu Park Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Göksu Parkı Girişi Ücretli Mi?

Başkentin ortasında doğayla baş başa kalmak isteyenler için vazgeçilmez bir destinasyon olan Göksu Parkı, sunduğu doğal güzellikleri ve çeşitli aktivitelerle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatır. Piknik alanları, yürüyüş yolları, göleti, iskeleri ve çocuk oyun alanları ile her yaştan ziyaretçiye hitap eden Göksu Parkı nerede, nasıl gidilir? Ankara Göksu Parkı girişi ücretli mi? sorularının cevapları yazımızda.

Göksu Parkı'nın Tarihçesi

Göksu Parkı, Ankara'nın en büyük bir rekreasyon alanlarından biridir. Park, Susuz Göleti'nin üzerine kurulmuştur. 1960 yılında bakıma alınan Susuz Göleti ile ilgili 1972 yılında rekreasyon projesi üretilmeye başlandı. O dönem gerçekleşemeyen bu düzenlemeden sonra göletin çevresinde tarım ve hayvancılık faaliyetleri yürütülmeye başlandı. 1993 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yine bir düzenleme girişimine tabii olan Susuz Göleti nihayet 1998 yılında ancak kısmi şekilde düzenlenebildi ve bu şekliyle halkın kullanımına açıldı. Göletin etrafında yapılan toplu konut çalışmaları ve buradaki yerleşimin artmasıyla bir rekreasyon alanına duyulan ihtiyaç daha da arttı. Böylece mimar Hüseyin Bütüner ve mimar Hilmi Güner tarafından tasarımı yapılan proje ile 2003 yılında Göksu Parkı bugünkü haline kavuştu. Zaman içinde çeşitli yenileme çalışmalarıyla daha da güzelleştirilen Göksu Parkı hem Ankaralıların hem de şehre gelen turistlerin ilgisini çeken önemli bir doğa parkı olmuştur.

Göksu Parkı'nın Özellikleri

Beş yüz sekiz bin metre karelik alana kurulan Göksu Parkı, şehrin en büyük parklarından biri olarak geniş piknik alanlarına, yürüyüş ve koşu parkurlarına, bisiklet yollarına ve çocuk oyun alanlarına sahiptir. Yüz yirmi üç bin beş yüz doksan metre karelik alanı gölet olan parkta on beş metrelik bir deniz feneri, restoranlar, kafeler ve dokuz adet yüzer iskele vardır. Yürüyüş parkuru iki bin iki yüz bir metredir ve spor yapmak isteyenler için her tür spor aleti mevcuttur.

Ayrıca parkın içinde yer alan göl, balık tutmak ve su sporları gibi aktiviteler için idealdir. Ziyaretçiler, göl kenarında yürüyüş yapabilir, bisiklet kiralayarak parkı keşfedebilir veya piknik yaparak doğanın tadını çıkarabilirler. Göksu Parkı, her yaştan ziyaretçinin keyifli vakit geçirebileceği birçok aktivite sunar.

Göksu Parkı Nerede?

Göksu Parkı, Ankara'nın batısında bulunan Etimesgut ilçesinin Eryaman semtinde yer alır. Yer aldığı Göksu Mahallesi'nin adını alan park şehir merkezine yaklaşık 25 km uzaklıktadır. Şehrin gürültüsünden ve kalabalığından uzakta, sakin bir mekân arayanlar için ideal olan Göksu Parkı'na hem özel araçla hem de toplu taşıma araçlarıyla rahatlıkla ulaşmak mümkündür.

Göksu Parkı'na Nasıl Gidilir?

Şehir merkezinden biraz uzak bir konumda bulunsa da Göksu Parkı'na ulaşmak için farklı yollar mevcuttur. Özel aracıyla parka gelmek isteyenler, İstanbul Yolu'nu takip ederek Eryaman'a ulaşabilirler. Toplu taşıma kullanmayı tercih edenler için ise otobüs ve metro seferleri bulunmaktadır. Metro ile Eryaman istasyonuna ulaştıktan sonra, buradan yürüyerek parka ulaşılabilir. 531 numaralı Eryaman'dan geçen otobüsle de parka gelinebilir.

Göksu Parkı Girişi Ücretli Mi?

Göksu Parkı'na giriş ücretsizdir. Ancak parka gerçekleştirilecek bazı özel etkinlikler ve organizasyonlar için belirli dönemlerde giriş ücreti uygulanabilir. Parkın güncel giriş koşulları hakkında bilgi almak için ziyaretçilerin önceden parkın resmi internet sitesini kontrol etmeleri uygun olacaktır.