Göktürk Alfabesi Kaç Harf? Orhun Alfabesi Çeviri İle Göktürkçe Harfler Yazılışları, Okunuşları ve Özellikleri

Göktürk alfabesi, birçok medeniyet tarafından, özellikle de ardından gelen diğer Türkler tarafından yıllar boyunca kullanılmıştır. Göktürkçe harfler ve alfabe bu sebeplere bağlı olarak günümüzde sıklıkla araştırılmaktadır. Göktürk ya da diğer adıyla Orhun alfabesi harfleri sembolize biçimlidir ve günümüzde, Göktürk alfabesi çeviri konusu oldukça merak edilmektedir.

Göktürk Alfabesi Kaç Harf?

Orhun ya da bilinen diğer adıyla Göktürk alfabesi 38 harften oluşmaktadır. Bu harflerin 34'ü ünsüz, 4'ü ise ünlü olarak bilinmektedir. Yazı yönü ise sağdan sola olacak şekilde belirlenmiştir. Ayrıca; Alfabede "a-e", "i-ı", "o-u", "ö-ü" sesleri veya harfleri de birbirine bağlı şekilde kullanılmaktadır. Bu alfabeyle yazı yazılırken sağdan sola olmakla birlikte bir de yukardan aşağıya doğru bitiştirilme uygulanmadan yazım yapılmaktadır. Kelime ayrımı için ise iki nokta tekniği uygulanmaktadır. Orhun alfabesinde yer alan harflerin Yenisey yazı sistemi içerisinde 150'den daha fazla işaret veya damga olduğu da bilinmektedir. Bu işaretler elenmek suretiyle, Orhun alfabesi içerisinde 38'e kadar düşürülmüştür.

Orhun Alfabesi Çeviri İle Göktürkçe Harfler Yazılışları, Okunuşları ve Özellikleri

Sembolize harfler olarak karşımıza çıkan Göktürkçe harflerin yazılışları ve okunuşları, Orhun alfabesi çevirisi ile şu şekildedir;

Orhun Alfabesi A Harfi : 𐰀

Yenisey Alfabesi A Harfi : 𐰁

Yenisey Alfabesi AE Harfi : 𐰂

Orhun Alfabesi İ Harfi : 𐰃

Yenisey Alfabesi İ Harfi : 𐰄

Yenisey Alfabesi E Harfi : 𐰅

Orhun Alfabesi O Harfi : 𐰆

Orhun Alfabesi OE Harfi : 𐰇

Yenisey Alfabesi OE Harfi : 𐰈

Orhun Alfabesi AB Harfi : 𐰉

Yenisey Alfabesi AB Harfi : 𐰊

Orhun Alfabesi AEB Harfi : 𐰋

Yenisey Alfabesi AEB Harfi : 𐰌

Orhun Alfabesi AG Harfi : 𐰍

Yenisey Alfabesi AG Harfi : 𐰎

Orhun Alfabesi AEG Harfi : 𐰏

Yenisey Alfabesi AEG Harfi : 𐰐

Orhun Alfabesi AD Harfi : 𐰑

Yenisey Alfabesi A Harfi : 𐰒

Orhun Alfabesi AED Harfi : 𐰓

Orhun Alfabesi EZ Harfi : 𐰔

Yenisey Alfabesi EZ Harfi : 𐰕

Orhun Alfabesi AY Harfi : 𐰖

Yenisey Alfabesi AY Harfi : 𐰗

Orhun Alfabesi AEY Harfi : 𐰘

Yenisey Alfabesi AEY Harfi : 𐰙

Orhun Alfabesi AEK Harfi : 𐰚

Yenisey Alfabesi AEK Harfi : 𐰛

Orhun Alfabesi OEK Harfi : 𐰜

Yenisey Alfabesi OEK Harfi : 𐰝

Orhun Alfabesi AL Harfi : 𐰞

Yenisey Alfabesi AL Harfi : 𐰟

Orhun Alfabesi AEL Harfi : 𐰠

Orhun Alfabesi ELT Harfi : 𐰡

Orhun Alfabesi EM Harfi : 𐰢

Orhun Alfabesi AN Harfi : 𐰣

Orhun Alfabesi AEN Harfi : 𐰤

Yenisey Alfabesi AEN Harfi : 𐰥

Orhun Alfabesi ENT Harfi : 𐰦

Yenisey Alfabesi ENT Harfi : 𐰧

Orhun Alfabesi ENC Harfi : 𐰨

Yenisey Alfabesi ENC Harfi : 𐰩

Orhun Alfabesi ENY Harfi : 𐰪

Yenisey Alfabesi ENY Harfi : 𐰫

Yenisey Alfabesi ANG Harfi : 𐰬

Orhun Alfabesi ENG Harfi : 𐰭

Yenisey Alfabesi AENG Harfi : 𐰮

Orhun Alfabesi EP Harfi : 𐰯

Orhun Alfabesi OP Harfi : 𐰰

Orhun Alfabesi İC Harfi : 𐰱

Orhun Alfabesi EC Harfi : 𐰲

Yenisey Alfabesi EC Harfi : 𐰳

Orhun Alfabesi AQ Harfi : 𐰴

Yenisey Alfabesi AQ Harfi : 𐰵

Orhun Alfabesi İQ Harfi : 𐰶

Yenisey Alfabesi İQ Harfi : 𐰷

Orhun Alfabesi OQ Harfi : 𐰸

Yenisey Alfabesi OQ Harfi : 𐰹

Orhun Alfabesi AR Harfi : 𐰺

Yenisey Alfabesi AR Harfi : 𐰻

Orhun Alfabesi AER Harfi : 𐰼

Orhun Alfabesi AS Harfi : 𐰽

Orhun Alfabesi AED Harfi : 𐰾

Orhun Alfabesi ASH Harfi : 𐰿

Yenisey Alfabesi ASH Harfi : 𐱀

Orhun Alfabesi ESH Harfi : 𐱁

Yenisey Alfabesi ESH Harfi : 𐱂

Orhun Alfabesi AT Harfi : 𐱃

Yenisey Alfabesi AT Harfi : 𐱄

Orhun Alfabesi AET Harfi : 𐱅

Yenisey Alfabesi AET Harfi : 𐱆

Orhun Alfabesi OT Harfi : 𐱇

Orhun Alfabesi BASH Harfi : 𐱈

Orhun-Göktürkçe alfabesi özellikleri ise şu şekildedir;

Göktürk alfabesi bilinene göre Türklerin kullandığı ilk alfabedir.

Göktürk alfabesi hem sesli hem de sessiz olarak iki ana gruba ayrılmaktadır.

Göktürk alfabesi içerisinde yazım sırasında harfler arasında boşluk bırakmak adına iki nokta üst üste koyulacak şekilde yazım sürdürülmektedir.

Ünlü harflerin sessiz-sesli gibi ayrımı yoktur.

Ünlü harfler kalın ve ince olarak iki ana kısımdan oluşmaktadır.

Sesli harfler Göktürk alfabesinde yan yana yazılmaktadır.

İki nokta üst üste işareti dışında herhangi bir noktalama işareti bulunmamaktadır.

Yazı yönü sağdan sola olacak şekilde düzenlenmiştir.

Sesli harfler eğer cümle içinde varsa, ilk hecede kullanılır ve bitirilir fakat genellikle sesli harf kullanılmamaktadır.