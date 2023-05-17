Göktürk Nerede? Göktürk Nereye Bağlı, Hangi İlçede?

Göktürk nerede sorusu bilmeyenlerin araştırma yaptığı bir sorudur. İstanbul'un gözde yerleşim yerlerinden birisi olsa da Göktürk hangi yakada ve ilçede pek fazla bilinmeyebilir. Bu yüzden bizler de Göktürk nereye bağlı, nerenin ilçesi olduğu hakkında araştırmamızı yaptık. Araştırma sonuçlarımıza ulaşmak için okumaya devam edin ve Göktürk nerede öğrenmiş olun.

Göktürk Nerede?

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Eyüpsultan, eski adı ile Eyüp, ilçesine bağlı 21 mahalleden biri olan Göktürk, Kemerburgaz, Mithatpaşa, Odayeri, Pirinççi mahalleleriyle komşudur. Bu semt, doğusunda Kemerburgaz ile komşu, kuzeyinde sulama göleti ve her yönden Belgrad Ormanı ile çevrilidir. Göktürk bağlı olduğu Eyüp ilçe merkezine 14 kilometre mesafe uzaklıktadır. Göktürk semtinin İstanbul şehir merkezine mesafesi ise yaklaşık 20 kilometredir. Burada gezilip görülecek çok sayıda tarihi yapı ve doğal güzellik alanı bulunur.

Göktürk'e Nasıl Gidilir?

Göktürk, İstanbul'un Eyüp ilçesine bağlı bir semt olup buraya ulaşmak için otobüs veya minibüs kullanabilirsiniz. Dilerseniz tabi şahsi aracınızla da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Buraya ulaşmak için kullanılan toplu taşıma araçları şunlardır;

Otobüs Hatları

48: Göktürk - Mecidiyeköy

48A: Göktürk - Kazlıçeşme Marmaray

48D: Göktürk - Hacıosman Metro

48E: Göktürk - Eminönü

48G: Göktürk - Pirinççiköy - Mescid-i Selam

48K: Kemerburgaz - Ağaçlı

48L: Göktürk - 4. Levent Metro

48P: Kemerburgaz - Akpınar

48KA: Kemerburgaz - Arnavutköy

48U: Kemerburgaz - Bahçeşehir Üniversitesi

48Y: Göktürk - Yeşilpınar

50G: Göktürk - Alibeyköy Metro

Minibüs Hatları

Göktürk - Çağlayan - Şişli

Göktürk - Alibeyköy - Eyüpsultan

Kemerburgaz - Akpınar Köyü