Göktürk Nerede? Göktürk Nereye Bağlı, Hangi İlçede?

Göktürk nerede sorusu bilmeyenlerin araştırma yaptığı bir sorudur. İstanbul'un gözde yerleşim yerlerinden birisi olsa da Göktürk hangi yakada ve ilçede pek fazla bilinmeyebilir. Bu yüzden bizler de Göktürk nereye bağlı, nerenin ilçesi olduğu hakkında araştırmamızı yaptık. Araştırma sonuçlarımıza ulaşmak için okumaya devam edin ve Göktürk nerede öğrenmiş olun.
İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan Eyüpsultan, eski adı ile Eyüp, ilçesine bağlı 21 mahalleden biri olan Göktürk, Kemerburgaz, Mithatpaşa, Odayeri, Pirinççi mahalleleriyle komşudur. Bu semt, doğusunda Kemerburgaz ile komşu, kuzeyinde sulama göleti ve her yönden Belgrad Ormanı ile çevrilidir. Göktürk bağlı olduğu Eyüp ilçe merkezine 14 kilometre mesafe uzaklıktadır. Göktürk semtinin İstanbul şehir merkezine mesafesi ise yaklaşık 20 kilometredir. Burada gezilip görülecek çok sayıda tarihi yapı ve doğal güzellik alanı bulunur.
Göktürk, İstanbul'un Eyüp ilçesine bağlı bir semt olup buraya ulaşmak için otobüs veya minibüs kullanabilirsiniz. Dilerseniz tabi şahsi aracınızla da kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Buraya ulaşmak için kullanılan toplu taşıma araçları şunlardır;
Otobüs Hatları
48: Göktürk - Mecidiyeköy
48A: Göktürk - Kazlıçeşme Marmaray
48D: Göktürk - Hacıosman Metro
48E: Göktürk - Eminönü
48G: Göktürk - Pirinççiköy - Mescid-i Selam
48K: Kemerburgaz - Ağaçlı
48L: Göktürk - 4. Levent Metro
48P: Kemerburgaz - Akpınar
48KA: Kemerburgaz - Arnavutköy
48U: Kemerburgaz - Bahçeşehir Üniversitesi
48Y: Göktürk - Yeşilpınar
50G: Göktürk - Alibeyköy Metro
Minibüs Hatları
Göktürk - Çağlayan - Şişli
Göktürk - Alibeyköy - Eyüpsultan
Kemerburgaz - Akpınar Köyü