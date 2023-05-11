Gölcük Nerede? Gölcük Nereye Bağlı ve Nerenin İlçesi?

Gölcük nerede sorusuna cevap bulmak adına Türkiye siyasi haritasını da kullanabilirsiniz. Gölcük nereye bağlı ya da Gölcük nerenin ilçesi gibi sorulara da bu sayede cevap bulmak çok kolay olacaktır. Gölcük'e nasıl gidilir incelemesi ise ulaşım planınızı yapmak adına çok önemlidir. Gölcük popüler bir ilçe olduğundan bu ilçeye ulaşım da çok pratiktir. Gölcük hangi ile bağlı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Gölcük Nerede?

Gölcük, ülkemizin kuzeybatında bulunan Kocaeli ilinde yer alan bir ilçedir. Söz konusu ilçe Körfez'in güney bölümünde yer almaktadır. İlçenin nüfusu 149 bin olup son derece gelişmiş bir yerleşim yeridir. Gölcük'ün batısında Karamürsel, doğusunda Başiskele, güneyinde ise Bursa'nın İznik ilçeleri bulunur. Gölcük ilçesinin kuzeyinde İzmit Körfezi ve Marmara Denizi yer alır. Yaklaşık 217 km2 yüzölçümüne sahip olan Gölcük'ün Kocaeli il merkezine olan mesafesi 16 km'dir. İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği ise 31 metredir. İlçede toplam 38 mahalle bulunur.

Gölcük'e Nasıl Gidilir?

Gölcük, ulaşım açısından çeşitli alternatiflerin olduğu bir ilçedir. Bu kapsamda en rahat ve kolay ulaşım aracı olarak otobüs kullanılır. Ülkemizin hemen her noktasından Gölcük'e sefer düzenleyen otobüs firmaları vardır. Dilerseniz özel aracınızla da Gölcük'e gelebilirsiniz. Karadeniz tarafından gelen ziyaretçiler İzmit'ten sonra D 80 karayolundan ayrılarak Gölcük istikametine devam etmelidir. Otoyoldan ayrıldıktan sonra yaklaşık 30 dakika sonra Gölcük'te olacaksınız.