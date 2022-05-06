Golgi Cisimciği Görevi Ve Özellikleri - Golgi Aygıtı Nedir, Ne İşe Yarar?

İtalyan bilim insanı Camillo Golgi tarafından1897 yılında keşfedilen Golgi aygıtı nedir, ne işe yarar? Golgi aygıtı yassı şekilde konumlanmış olan kesecikler ile oluşan zarlı organeldir. Golgi cisimciği canlılarda; spermler ve alyuvar hücreleri dışında, tüm ökaryot hücreler içerisinde mevcuttur. Golgi aygıtının vücut içerisinde görevleri vardır ve oldukça önemli bir yere sahiptir. Golgi cisimciğinin bu öneminden dolayı, eğitim ve öğretimde müfredat içerisinde olması oldukça önemlidir. Dilerseniz; Golgi cisimciği görevi ve özellikleri konusuna birlikte değinelim.

Golgi Cisimciği Görevi

Golgi aygıtı, organellerden olan koful ve lizozomun oluşumları sırasında önemli rol almaktadır. Ayrıca maddeler arası dönüşüme olanak sağlayan golgi cisimciği, örneğin; endoplazmik retikulumdan gelmekte olan yağ, karbonhidrat ve protein örnekli maddelerin değişip glikoprotein, lipoprotein ve glikolipit gibi maddelere dönüşmesine olanak sağlamaktadır. Golgi cisimciği ya da aygıtının en temel görevi ya da özelliği ise salgılama olayıdır. Salgı yapmakta olan hücrelerde golgi cisimciği, oldukça gelişmiş düzeyde kendini göstermektedir.

Golgi Cisimciği Görevleri

Golgi cisimleri, insan vücudu dışında, bitkiler üzerinde de görülmektedir. Bu organellerin bitkiler üzerindeki hücre çeperlerinin oluşumunda da görevlendikleri bilinmektedir. Golgi cisimciklerinin bulunduğu kesecikler, vezikul olarak adlandırılmaktadır ve bu kesecikler içerisinde tomurcuklanma olayları sonucunda ise koful üretimleri meydana gelmektedir. Bu cisimciklerde meydana gelen veziküller zamanla hücre zarlarının yapısına oturur ve hücre zarlarının hareket etmesine ve de genişlemesine yardımcı olurlar.

Golgi Aygıtı Görevi

Yassı şekilde konumlanmış olan ve üst üste yer alan Golgi cisimciğinin bir diğer adı ise Golgi aygıtıdır. Golgi aygıtı; süt, tükürük ve ter gibi birçok bez içerisinde çok sayıda bulunmaktadır. Endoplazmik retikulum ile birlikte yoğun bir şekilde çalışan golgi aygıtı, salgı maddelerinin her türlü oluşumunda ve tüm görevlendirmelerinde aktif bir şekilde bulunmaktadır.

Golgi Aygıtının Görevleri

Golgi cisimciği; salgılama, değiştirme, sınıflandırma, paketleme, taşınma, farklılaştırma ve üretme gibi birçok farklı görev üstlenmiştir ve vücut içerisindeki önemi oldukça fazladır. Ayrıca; Golgi aygıtı, salgı işlemini gerçekleştiren hücrelerde ve de sinir hücrelerinde fazlaca bulunmaktadır, ayrıca bu yerlerde bulunmasının yanı sıra oldukça gelişmiş bir düzeydedir. Golgi cisimciği spermlerde ve az sayıdaki hücrelerde bulunmamaktadır. Bu hücreler ise bakteri ve alyuvar hücreleri olarak sıralanabilir.

Golgi Görevi

Golgi cisimciğinin mevcut işleyişinin ve öneminin kaybolması olayı sonucunda, salgı üretimi neredeyse tamamen durur ve buna paralel olarak ise yaşlanma durumu ile birlikte bazı hormonlarda meydana gelen yetersizliklere bağlı olarak meydana gelen hastalıkların temelinde kesinlikle metabolik faaliyetleri azalmış olan golgi cisimciğinin ya da golgi aygıtının ektisi görülmektedir.