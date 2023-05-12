Göller Yöresi Nerede? Göller Yöresi Hangi İlleri Kapsıyor, Nasıl Gidilir?

Göller Yöresi, ilkokul sıralarından itibaren öğrencilere anlatılan ve herkesin aşina olduğu bir konudur. Göller Yöresi nerede konusu sınav sorularına da konu olmuştur. Göller Yöresi bölgesi neresi ya da hangi illeri kapsıyor şeklinde araştırma yaparak konunun ayrıntılarını öğrenmeniz mümkündür. Göller Yöresi gölleri neler sorusunun ve buna benzer merak edilen soruların cevaplarını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Göller Yöresi Nerede?

Göller Yöresi, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nin bir kısmını kapsayan bir bölgeye verilen isimdir. Adından da anlaşılacağı gibi bu bölgede çok sayıda göl vardır. Göller Yöresi olarak adlandırılan coğrafyanın hangi illeri ve gölleri kapsadığı merak edilen bir konudur. Bu bölge sınırları içinde aşağıdaki iller yer alır.

Burdur

Isparta

Konya

Antalya

Denizli

Afyon

Göller Yöresi Gölleri Neler?

Göller Yöresi'nde çok sayıda göl vardır. Bu göllerin her biri, ülkemiz ekonomisi için önemli misyona sahiptir. Göllerin isimleri bazı sınavlarda da öğrencilere sorulmaktadır. Söz konusu göller, ticari faaliyetlerin yanı sıra doğal zenginlik açısından da çok önemlidir. Yaşanan kuraklık nedeniyse bölgede yer alan küçük göllerin bir kısmının da kuruduğunu belirtmek gerekir. Göller Yöresi'nde bulunan büyük göllerin isimlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.