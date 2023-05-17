Gölyazı Nerede? Gölyazı Nereye Bağlı, Nasıl Gidilir?

Gölyazı, Marmara Bölgesi'nin en güzel ilçelerinden biridir. Gölyazı nerede araştırması ile bu ilçenin nerede olduğunu tam olarak öğrenebilirsiniz. Gölyazı hangi ilde şeklinde yapacağınız internet araştırması ile de sorunun cevabını bulabilirsiniz. Gölyazı nereye bağlı sorusu, bu bölge ile ilgili araştırma yapılırken en çok merak edilen konuların başında gelir. Gölyazı nerenin ilçesi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Gölyazı Nerede?

Gölyazı, Bursa ilinin Nilüfer ilçesine bağlı olan bir balıkçı köyüdür. Söz konusu köy, Uluabat Gölü kıyısında yer alır. Manzarası ve sosyal yapısı ile görenleri kendine hayran bırakan Gölyazı, birçok kişinin ziyaret etmek istediği bir coğrafyadır.

Gölyazı Köyü'nün yerel halkı yediden yetmişe balık tutmayı çok seviyor. Özellikle hafta sonu bölgeye giderseniz gölün çevresinin yerel balıkçılarla dolu olduğunu görebilirsiniz

Gölyazı Köyü esasında bir Rum köyüdür. Köyün eski adı da Apolyont'tur. Gölyazı'nın bulunduğu bölgedeki gölde 8 adet küçük ada bulunur. Bu adalardan en büyüğü ise Halibey Adası'dır.

Gölyazı Nerenin İlçesi?

Gölyazı, Bursa il sınırları içinde bulunan bir köydür. Söz konusu köyde çok sayıda gezilecek alan da vardır. Bunların başında eski Rum evleri yer alır. Bunun yanında aşağıdaki meşhur yerleri görmenizi de tavsiye ediyoruz.

Ağlayan çınar

Aziz Panteleimon Kilisesi

Apollon Tapınağı

Gölyazı'da bulunduğunuz esnada göl çevresinde harika manzara eşliğinde bir köy kahvaltısı yapmayı da düşünmelisiniz. Ayrıca gölde tutulan yayın ve turna balığını da mutlaka tatmanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca muhteşem manzaranın tadını, harika bir tekne gezisi ile çıkarabilirsiniz. Köyün her bir bölgesinde harika pozlar yakalayacağınız fotoğraflar çekebilirsiniz. Gölyazı'ya gelen misafirler, bu geziden övgüyle bahsederler. Emin olun siz de Gölyazı'yı gördükten sonra tekrar buraya gelmek isteyeceksiniz.